Kata-Kata Ramadhipa Usai Juarai Moto3 Junior di Portugal

JAKARTA - Pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Kiandra Ramadhipa, mencatat sejarah gemilang untuk Indonesia. Pemuda asal Sleman, Yogyakarta, ini cetak kemenangan pertamanya dengan menyabet podium tertinggi pada putaran kedua Moto3 Junior World Championship 2026 di Circuito do Estoril, Portugal, Minggu (14/6/2026) bersama Honda Asia-Dream Racing Junior Team.

1. Jalannya Balapan

Ramadhipa menjadi pebalap Indonesia pertama yang meraih kemenangan di MotoJunior sejak kemenangan Fadillah Arbi Aditama di Barcelona pada 2023. Prestasi tersebut sekaligus mengantarkannya menjadi pebalap Indonesia pertama yang mampu meraih kemenangan di dua ajang berbeda pada level MotoJunior, yaitu Red Bull Rookies Cup dan Moto3 Junior World Championship.

Memulai balapan dari posisi ketujuh hasil kualifikasi di hari Sabtu (13/6), Ramadhipa langsung menunjukkan performa optimal sejak awal dengan menempel ketat grup terdepan. Pebalap bernomor motor 32 tersebut mampu menjaga ritme dan berjibaku dalam pertarungan yang rapat.

Muhammad Kiandra Ramadhipa usai menang di Moto3 Junior di Portugal (Dok AHM)

Memasuki lap ke-8, Ramadhipa mulai menembus barisan tiga besar melalui manuver cornering yang apik dan langsung masuk ke grup posisi podium. Ia pun tampil semakin agresif dan beberapa kali sempat naik ke posisi pimpinan balap.

Pada lap terakhir, tensi balapan mencapai puncaknya. Ramadhipa yang berada di posisi ketiga melakukan serangan dan langsung naik ke posisi pertama. Aksi tersebut mengubah posisi secara signifikan di fase akhir balapan, namun ia masih harus melewati beberapa tikungan tersisa sebelum garis akhir. Ia pun mulai menjaga fokusnya dan mampu mempertahankan posisi terdepan hingga melintasi garis finis.

Hasil ini memastikan Ramadhipa meraih kemenangan perdananya di Moto3 Junior World Championship 2026. Bendera Merah Putih berkibar di Estoril, diiringi lagu Indonesia Raya dan raut muka pemuda Indonesia yang bangga mengharumkan nama bangsa di Portugal.

Tambahan 25 poin dari hasil ini membuatnya mengoleksi 51 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara, terpaut 7 poin dari posisi teratas.