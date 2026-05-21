Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Siap Tempur di Moto3 Junior World Championship 2026!

PEMBALAP muda Indonesia binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Kiandra Ramadhipa, siap melesat kencang menghadapi tantangan baru di ajang Moto3 Junior World Championship 2026 yang dimulai akhir pekan ini pada 21-24 Mei 2026, di Sirkuit Catalunya, Spanyol. Musim ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karier Muhammad Kiandra Ramadhipa setelah tampil impresif pada European Talent Cup (ETC) tahun lalu.

1. Tahun Kedua Muhammad Kiandra Ramadhipa

Keikutsertaan Muhammad Kiandra Ramadhipa pada ajang yang sebelumnya bernama FIM JuniorGP ini menjadi tahun kedua di Eropa bersama Honda Asia-Dream Racing Junior Team. Pembalap berusia 16 tahun ini akan mengendarai Honda NSF250RW dengan nomor balap 32, nomor yang membawanya mencetak sejarah sebagai pembalap pertama Indonesia yang meraih kemenangan di ETC.

Kiandra Ramadhipa siap tempur di Moto3 Junior World Championship 2026. (Foto: AHM)

Musim lalu, Muhammad Kiandra Ramadhipa menutup kompetisi ETC di posisi kelima klasemen akhir dengan raihan dua kemenangan dan satu podium tambahan. Selain itu, ia juga menempati posisi kedelapan pada Red Bull Rookies Cup. Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi di Catalunya, sirkuit yang akan menjadi seri pembuka JuniorGP 2026, saat Ramadhipa sukses meraih podium tertinggi ETC.

Mempersiapkan musim balap 2026, pembalap asal Sleman, Yogyakarta itu telah menjalani berbagai program latihan intensif di Eropa sejak awal Maret, termasuk winter camp, latihan fisik, hingga sesi tes motor bersama tim di Valencia dan Barcelona.

“Saya akan mencoba meraih hasil lebih baik dibandingkan tahun lalu. Saya juga ingin terus berkembang, bukan hanya sebagai pebalap tetapi juga sebagai pribadi. Saya tidak ingin membandingkan diri saya dengan pembalap lain, tetapi dengan diri saya di musim-musim sebelumnya. Tahun ini lawan terbesar saya adalah diri saya sendiri,” ujar Muhammad Kiandra Ramadhipa.

Ia juga mengaku ingin terus berkembang secara bertahap tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada dirinya sendiri. ”Saya tentu punya target pribadi seperti pebalap lainnya. Saya ingin bisa berada sedekat mungkin dengan podium dan tampil lebih baik dibandingkan musim lalu di European Talent Cup,” lanjut Muhammad Kiandra Ramadhipa.

General Manager Marketing Planning & Analysis AHM, Andy Wijaya, mengatakan keikutsertaan Ramadhipa di Moto3 Junior World Championship merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan AHM dalam mengembangkan talenta muda Indonesia melalui jalur pembinaan balap berjenjang hingga level tertinggi.