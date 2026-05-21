Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Siap Tempur di Moto3 Junior World Championship 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |22:05 WIB
Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Siap Tempur di Moto3 Junior World Championship 2026!
Kiandra Ramadhipa akan menjalani tantangan baru di ajang Moto3 Junior World Championship 2026. (Foto: AHM)
A
A
A

PEMBALAP muda Indonesia binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Kiandra Ramadhipa, siap melesat kencang menghadapi tantangan baru di ajang Moto3 Junior World Championship 2026 yang dimulai akhir pekan ini pada 21-24 Mei 2026, di Sirkuit Catalunya, Spanyol. Musim ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karier Muhammad Kiandra Ramadhipa setelah tampil impresif pada European Talent Cup (ETC) tahun lalu.

1. Tahun Kedua Muhammad Kiandra Ramadhipa

Keikutsertaan Muhammad Kiandra Ramadhipa pada ajang yang sebelumnya bernama FIM JuniorGP ini menjadi tahun kedua di Eropa bersama Honda Asia-Dream Racing Junior Team. Pembalap berusia 16 tahun ini akan mengendarai Honda NSF250RW dengan nomor balap 32, nomor yang membawanya mencetak sejarah sebagai pembalap pertama Indonesia yang meraih kemenangan di ETC.

Kiandra Ramadhipa siap tempur di Moto3 Junior World Championship 2026. (Foto: AHM)
Kiandra Ramadhipa siap tempur di Moto3 Junior World Championship 2026. (Foto: AHM)

Musim lalu, Muhammad Kiandra Ramadhipa menutup kompetisi ETC di posisi kelima klasemen akhir dengan raihan dua kemenangan dan satu podium tambahan. Selain itu, ia juga menempati posisi kedelapan pada Red Bull Rookies Cup. Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi di Catalunya, sirkuit yang akan menjadi seri pembuka JuniorGP 2026, saat Ramadhipa sukses meraih podium tertinggi ETC.

Mempersiapkan musim balap 2026, pembalap asal Sleman, Yogyakarta itu telah menjalani berbagai program latihan intensif di Eropa sejak awal Maret, termasuk winter camp, latihan fisik, hingga sesi tes motor bersama tim di Valencia dan Barcelona.

“Saya akan mencoba meraih hasil lebih baik dibandingkan tahun lalu. Saya juga ingin terus berkembang, bukan hanya sebagai pebalap tetapi juga sebagai pribadi. Saya tidak ingin membandingkan diri saya dengan pembalap lain, tetapi dengan diri saya di musim-musim sebelumnya. Tahun ini lawan terbesar saya adalah diri saya sendiri,” ujar Muhammad Kiandra Ramadhipa.

Ia juga mengaku ingin terus berkembang secara bertahap tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada dirinya sendiri. ”Saya tentu punya target pribadi seperti pebalap lainnya. Saya ingin bisa berada sedekat mungkin dengan podium dan tampil lebih baik dibandingkan musim lalu di European Talent Cup,” lanjut Muhammad Kiandra Ramadhipa.

General Manager Marketing Planning & Analysis AHM, Andy Wijaya, mengatakan keikutsertaan Ramadhipa di Moto3 Junior World Championship merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan AHM dalam mengembangkan talenta muda Indonesia melalui jalur pembinaan balap berjenjang hingga level tertinggi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/38/3214925//kiandra_ramadhipa_juara_race_2_red_bull_rookies_cup_spanyol_2026_mkramadhipa212-eCp4_large.jpg
Respons Kiandra Ramadhipa Setelah Juara Race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/38/3214906//kiandra_ramadhipa_dapat_bonus_rp50_juta_setelah_juara_di_sirkuit_jerez_mkramadhipa212-ahKV_large.jpg
Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Dapat Bonus Rp50 Juta Usai Juara Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/38/3215017//kiandra_ramadhipa-KBEX_large.jpg
Kisah Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa, Sukses Lewati pencapaian Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup Spanyol 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/38/3215015//veda_ega_pratama-KLni_large.jpg
2 Pembalap Indonesia yang Pernah Juara Red Bull Rookies Cup, Nomor 1 Tengah Bersinar di Moto3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/624/3214926//kiandra_ramadhipa-BMeI_large.jpg
Pendidikan Kiandra Ramadhipa, Pembalap Indonesia yang Juara Race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/38/3214810//pembalap_indonesia_kiandra_ramadhipa_juara_red_bull_rookies_cup_2026_di_lamberesing-lpo4_large.jpg
Start 17, Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Juara Race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement