Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Menggila di Race Pembuka Moto3 Junior World Championship 2026!

PEMBALAP binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Kiandra Ramadhipa, mencetak debut impresif pada ajang Moto3 Junior World Championship 2026 di Sirkuit Catalunya, Spanyol, Minggu 24 Mei 2026. Bersama Honda Asia-Dream Racing Junior Team, pembalap asal Sleman, Yogyakarta itu meraih posisi ketiga pada race 1 dan menutup akhir pekan debutnya dengan posisi keenam pada race 2.

1. Kiandra Ramadhipa Bersaing di Barisan Depan

Memulai balapan dari posisi ketiga hasil kualifikasi di hari Sabtu 23 Mei 2026, Kiandra Ramadhipa melesat bersaing di grup terdepan pada race 1 yang berlangsung dalam cuaca panas dengan suhu lintasan mendekati 40 derajat Celcius. Pembalap bernomor 32 tersebut mampu tampil kompetitif sepanjang balapan dan beberapa kali bertukar posisi di barisan depan.

Kiandra Ramadhipa tampil menggila di Moto3 Junior World Championship 2026. (Foto: AHM)

Memasuki lap terakhir, Kiandra Ramadhipa bahkan sempat memimpin balapan sebelum akhirnya menyentuh garis finis di posisi kelima dengan selisih hanya 0,144 detik dari pemenang. Namun, penalti yang diterima pembalap lain membuatnya naik ke posisi ketiga kejuaraan dunia Moto3 junior tersebut.

Pada Race 2 yang berlangsung dengan temperatur lintasan lebih ekstrem hingga mendekati 50 derajat Celcius, Ramadhipa kembali menunjukkan konsistensinya. Meski sempat tercecer di tengah persaingan ketat grup depan, pebalap 16 tahun tersebut mampu mempertahankan ritme balap dan menutup lomba di posisi keenam dengan selisih kurang dari 0,3 detik dari pemenang.

Perolehan finis ketiga dan keenam membuat Kiandra Ramadhipa kini menempati posisi kedua klasemen sementara Moto3 Junior World Championship dengan total 26 poin. Hasil ini juga menjadikannya sebagai pembalap Indonesia dengan debut terbaik di ajang yang sebelumnya bernama JuniorGP atau CEV Moto3.

”Kami menutup akhir pekan pertama MotoJunior ini dengan hasil positif. Meski sempat kesulitan di awal, tetapi kami mampu berkembang langkah demi langkah di setiap sesi. Untungnya kami berhasil mendapatkan hasil kualifikasi yang sangat baik sehingga lebih mudah menjalani balapan dari barisan depan,” ujar Kiandra Ramadhipa.