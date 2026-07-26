Fajar/Fikri Samai Rekor Marcus Gideon/Kevin Sanjaya jika Juara China Open 2026!

GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, berpeluang menyamai pencapaian para seniornya usai menembus final China Open 2026. Rekor yang dimaksud adalah juara China Open dua kali beruntun.

Fajar/Fikri melaju ke final China Open 2026 usai mengalahkan wakil tuan rumah, Liang Wei Keng/Wang Chang di babak semifinal. Mereka memenangi laga dramatis tiga gim dengan skor 21-19, 14-21, dan 21-19.

Fajar/Fikri lolos ke final China Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Fajar/Fikri Juara Bertahan China Open

Kemenangan itu membuka peluang Fajar/Fikri mempertahankan gelar juara China Open. Sebab, pada tahun lalu, pasangan peringkat dua dunia itu juga keluar menjadi juara di tempat yang sama.

Jika Fajar/Fikri kembali menjuarai China Open tahun ini, mereka akan menyamai pencapaian tiga ganda putra Indonesia sebelumnya. Mereka adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Markis Kido/Hendra Setiawan, dan Sigit Budiarto/Candra Wijaya yang sukses menjuarai China Open 2026 dua kali secara beruntun.

Marcus/Kevin memenangi China Open dua kali secara beruntun pada 2016-2017. Sementara itu, Kido/Hendra pada 2006-2007 yang melanjutkan pencapaian apik Sigit/Candra pada 2004-2005.