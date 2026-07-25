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Bos Aprilia Nilai Gelar Juara MotoGP 2026 Diperebutkan hingga Akhir Musim, Sebut Marc Marquez Favorit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |12:17 WIB
Bos Aprilia Nilai Gelar Juara MotoGP 2026 Diperebutkan hingga Akhir Musim, Sebut Marc Marquez Favorit
Bos Aprilia Nilai Gelar Juara MotoGP 2026 Diperebutkan hingga Akhir Musim, Sebut Marc Marquez Favorit (Instagram/@ducaticorse)
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JAKARTA - CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menilai pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sebagai favorit untuk meraih gelar juara MotoGP 2026. Marc Marquez yang sempat tercecer di awal musim, kini bangkit dan hanya berjarak 18 poin dari pemuncak klasemen sementara yakni pembalap Aprilia Racing Jorge Martin. 

Juara bertahan itu sempat tertinggal 102 poin di klasemen kejuaraan setelah Grand Prix Italia karena masalah cedera bahu kanan. Namun, usai MotoGP Italia, Marc Marquez langsung tancap gas. 

1. Marc Marquez Favorit

Marc Marquez memenangi 3 grand prix dan memanfaatkan turunnya performa pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, yang sempat memimpin klasemen sementara. 

“Kami tahu ada seorang pembalap bernama Marc Márquez di sana yang jelas memiliki keunggulan dalam semua prediksi; dia adalah favorit. Tetapi kami tidak akan pernah menyerah,” kata Rivola kepada Sky Sports, melansir Crash, Sabtu (25/7/2026)

Rivola menegaskan, sejak awal dirinya tidak terlalu melihat posisi di klasemen. Pasalnya, ia meyakini memiliki pembalap berkualitas. 

“Seperti yang selalu saya katakan sejak awal, kami tidak melihat klasemen, apalagi sekarang,” kata Rivola.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

“Kami tahu kami memiliki pembalap yang sangat kuat, baik kami maupun tim satelit kami.

Selain itu, Rivola juga yakin dengan motor yang ditunggangi para pembalap yang dinilainya kompetitif. Karena itu, ia memprediksi gelar juara akan diperebutkan hingga akhir-akhir kompetisi MotoGP 2026. 

“Kami tahu motornya sangat kompetitif. Jadi saya selalu berpikir ini akan menjadi kejuaraan dunia yang akan diperebutkan hingga balapan terakhir.

 

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