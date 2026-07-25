Marc Marquez Mulai Anggap Ai Ogura Pesaing Juara Dunia MotoGP 2026, Ini Tandanya!

Marc Marquez mulai menganggap Ai Ogura sebagai pesaing untuk gelar juara dunia MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

PENGAMAT MotoGP, Oscar Haro, meyakini Marc Marquez mulai menganggap Ai Ogura sebagai pesaing untuk gelar juara dunia. Hal itu bisa terlihat dari bahasa tubuhnya di MotoGP Jerman 2026.

Marquez bangkit dengan memenangi tiga dari lima seri terakhir MotoGP 2026 sebelum jeda musim panas. Terbaru, ia naik podium teratas pada MotoGP Jerman 2026.

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Jerman 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Dengan tiga kemenangan itu, Marquez melesat ke posisi tiga ke klasemen MotoGP 2026 dengan 190 poin. Ia masih tertinggal 18 angka dari Jorge Martin di puncak. Sementara, runner up diduduki Ai Ogura dengan nilai 194.

1. Mulai Diperhitungkan

Hadirnya Ogura di posisi dua klasemen MotoGP 2026 cukup mengejutkan. Haro mengatakan, pembalap asal Jepang itu mulai diperhitungkan oleh Marquez sebagai pesaing terkuatnya!

"Ogura, yang sekarang duduk di posisi dua klasemen, kenapa dia tidak jadi opsi (kandidat juara)? Tentu saja dia adalah opsi," kata Haro, dikutip dari Motosan, Sabtu (25/7/2026).

"Saya pikir Marc tahu rivalnya sekarang adalah Ogura. Saya pikir dia sudah melihatnya," sambung mantan petinggi di LCR Honda tersebut.