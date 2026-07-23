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HOME SPORTS MOTOGP

Resmi Gabung Honda, Fabio Quartararo Ungkap Target di Sisa Musim MotoGP 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |00:07 WIB
Resmi Gabung Honda, Fabio Quartararo Ungkap Target di Sisa Musim MotoGP 2026
Fabio Quartararo masih memiliki tugas bersama Yamaha di sisa MotoGP 2026 (Foto: Yamaha MotoGP)
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FABIO Quartararo resmi bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol untuk MotoGP 2027. Tapi, ia masih memiliki tugas bersama tim pabrikan Monster Energy Yamaha di sisa MotoGP 2026.

Kepindahan Quartararo diumumkan HRC pada Selasa 21 Juli 2026 sore WIB. El Diablo diikat dengan kontrak selama dua musim alias hingga 2028.

Fabio Quartararo resmi bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol (Foto: X/@HRC_MotoGP)
Fabio Quartararo resmi bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol (Foto: X/@HRC_MotoGP)

Quartararo datang dengan status cukup mentereng. Ia mencatatkan total 11 kemenangan dan 32 podium di kelas premier sejak promosi pada 2019 dan satu gelar juara dunia MotoGP 2021.

1. Ingin Siap

Tentu tidak mudah meninggalkan Yamaha yang sudah berjasa mengangkat namanya. Quartararo sadar musim ini pun peluangnya jadi juara dunia sudah tertutup. Jadi, ia memiliki target lain.

“Saya lebih memilih finis posisi tujuh daripada 15. Jadi, begitulah cara saya balapan sampai akhir musim. Saya tahu hasil semacam itu tidak akan mengubah apapun,” tegas Quartararo, dikutip dari Crash, Kamis (23/7/2026).

“Tapi, saya ingin siap untuk tahun depan, karena ini bukan karena saya akan pindah, lalu semuanya jadi sempurna. Tentu, saya juga akan mengalami kesulitan di sana,” imbuh pria berpaspor Prancis itu.

 

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