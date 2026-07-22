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Bukan Hanya Marc Marquez, Bos Ducati Tegaskan Francesco Bagnaia Masih di Jalur Juara MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |11:40 WIB
Bukan Hanya Marc Marquez, Bos Ducati Tegaskan Francesco Bagnaia Masih di Jalur Juara MotoGP 2026
Dua pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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BOLOGNA – Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyuarakan rasa optimisme tinggi terkait kans dua pembalap andalannya, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Tardozzi meyakini konsistensi mengamankan podium pada sisa musim akan menjaga asa kedua rider tersebut untuk tetap berada di tangga persaingan teratas.

Hingga tuntasnya seri ke-11, Marc Marquez kini bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara dengan torehan 190 poin. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tercatat telah mengamankan tiga podium sepanjang paruh pertama musim.

Sementara itu, Francesco Bagnaia masih berada di urutan kedelapan dengan koleksi 143 poin. Meski belum mengemas kemenangan seri musim ini, pembalap asal Italia tersebut berhasil mencatatkan empat kali podium.

1. Dukungan Penuh Ducati

Davide Tardozzi menegaskan Marquez dan Bagnaia terus menunjukkan daya juang ekstra untuk memetik hasil maksimal pada setiap seri. Menurutnya, kegigihan kedua pembalap akan membuat peta persaingan gelar juara dunia semakin membara.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Saya pikir baik Marc maupun Pecco masih memiliki kesempatan untuk memperebutkan gelar juara," kata Davide Tardozzi dilansir dari Motosan, Rabu (22/7/2026).

 

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