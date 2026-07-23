Adu Kisaran Gaji Pembalap MotoGP Fabio Quartararo di Yamaha dengan Honda Racing

ADU kisaran gaji pembalap MotoGP Fabio Quartararo di Yamaha dengan Honda Racing menarik untuk diulas. Apakah nilainya bak bumi dan langit?

Quartararo resmi bergabung dengan Honda HRC Castrol. Tim pabrikan Honda itu mengikat sang pembalap dengan kontrak selama dua tahun alias hingga MotoGP 2028.

Fabio Quartararo merebut pole position di MotoGP Belanda 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)

Sebelumnya, Yamaha Motor Racing telah mengumumkan Quartararo akan pergi di akhir musim MotoGP 2026. Kontrak El Diablo bersama tim pabrikan Monster Energy Yamaha memang akan habis.

1. Gaji Fabio Quartararo di Yamaha

Lantas, berapa gaji Fabio Quartararo di Yamaha? Berdasarkan data Salary Leaks, pembalap berpaspor Prancis itu mendapat bayaran selangit!

Quartararo terakhir kali memperpanjang kontrak pada 2024. Ia diketahui mendapat gaji sebesar USD14 juta (setara Rp250,7 miliar) per tahun hingga penghujung 2026.

Angka itu menjadikan Quartararo sebagai salah satu pembalap dengan gaji tertinggi di MotoGP 2026. Ia hanya kalah dari Marc Marquez yang digaji USD17,5 juta (setara Rp313,4 miliar) per tahun oleh Ducati.