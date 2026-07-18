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HOME SPORTS MOTOGP

Blak-blakan, Joan Mir Ungkap Alasan Nekat Tinggalkan Tim Pabrikan Honda di MotoGP 2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |11:08 WIB
Blak-blakan, Joan Mir Ungkap Alasan Nekat Tinggalkan Tim Pabrikan Honda di MotoGP 2027
Joan Mir gabung Gresini Ducati di MotoGp 2027. (Foto: Instagram/joanmir36official)
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MANTAN juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir, menegaskan dirinya siap menanggalkan status sebagai pembalap tim pabrikan Honda demi mendapatkan motor yang kompetitif. Keputusan besar ini diambil pembalap asal Spanyol tersebut demi menyelamatkan dan membangkitkan kembali kariernya di kelas para raja.

Sepanjang delapan tahun berkarier di kelas utama MotoGP, Mir selalu membela tim pabrikan besar. Ia memulai perjalanannya bersama Suzuki sebelum akhirnya berlabuh ke tim pabrikan Honda.

Namun, masa-masa sulit bersama Honda membuatnya frustrasi setelah hanya mampu meraih dua kali podium dalam kurun waktu hampir empat musim. Kondisi tersebut memantapkan tekad Mir untuk mengikuti jejak mantan rekan setimnya, Marc Marquez, dengan menyeberang ke Gresini Ducati pada era baru mesin 850cc dan ban Pirelli di MotoGP 2027.

1. Rela Kehilangan Fasilitas Pabrikan

Mir mengakui berpindah ke tim satelit akan membuatnya kehilangan banyak fasilitas serta keistimewaan yang biasa didapatkan di tim utama. Kendati demikian, pembalap berusia 29 tahun itu menyebut langkah ini sebagai keputusan yang memang sangat ia inginkan.

Bagi Mir, pindah ke tim satelit yang memiliki motor kompetitif merupakan sebuah perjudian yang besar bagi masa depannya. Jika ia gagal tampil apik dengan motor yang bagus, posisinya sebagai pembalap papan atas akan langsung dipertanyakan oleh publik.

Joan Mir melaju di MotoGP Thailand 2026 (Foto: HRC)
Joan Mir melaju di MotoGP Thailand 2026 (Foto: HRC)

“Ini adalah langkah yang berisiko karena dengan paket motor yang kompetitif, Anda akan mengekspos diri Anda sendiri (jika gagal tampil maksimal). Namun, ini adalah risiko yang ingin saya ambil,” ujar Mir, mengutip dari Crash, Sabtu (18/7/2026).

Faktor usia dan durasi karier yang tergolong singkat di dunia balap motor menjadi alasan utama di balik keputusannya. Mengingat kontrak barunya berdurasi dua tahun, Mir merasa saat ini adalah momen yang paling tepat baginya untuk kembali bersaing di barisan depan.

 

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