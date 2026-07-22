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HOME SPORTS MOTOGP

Perkuat Honda di MotoGP 2027, Fabio Quartararo Gandeng Eks Kepala Kru Marc Marquez?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |22:07 WIB
Perkuat Honda di MotoGP 2027, Fabio Quartararo Gandeng Eks Kepala Kru Marc Marquez?
Fabio Quartararo akan bekerja sama dengan kepala kru baru di Honda (Foto: Yamaha MotoGP)
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KEPASTIAN Fabio Quartararo hengkang ke tim pabrikan Honda HRC Castrol pada MotoGP 2027 dan 2028 membawa konsekuensi terkait posisi kepala kru. Hampir dipastikan, ia bakal bekerja sama dengan sosok anyar!

Quartararo resmi bergabung dengan Honda lewat pengumuman pada Selasa 21 Juli 2026 sore WIB. El Diablo diikat dengan kontrak berdurasi dua musim setelah dilepas Monster Energy Yamaha di akhir 2026.

1. Peran Penting

Fabio Quartararo resmi bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol (Foto: X/@HRC_MotoGP)
Fabio Quartararo resmi bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol (Foto: X/@HRC_MotoGP)

Pabrikan berlogo garpu tala itu punya peran penting bagi Quartararo. Di sepanjang kariernya sejak debut pada 2019, pria asal Prancis itu selalu membalap bersama Yamaha.

Setelah memperkuat tim satelit pada 2019 dan 2020, Quartararo lalu pindah ke tim pabrikan Monster Energy Yamaha mulai 2021. Di musim itulah, ia sukses meraih gelar juara dunia MotoGP.

Keberhasilan Quartararo tak terlepas dari kerja samanya dengan Diego Gubellini. Keduanya berkolaborasi sejak di tim satelit pada 2019 hingga naik ke Monster Energy Yamaha.

Sayangnya, kerja sama itu disebut akan berakhir pada musim ini. Quartararo bakal memiliki kepala kru baru di Honda. Sementara, Gubellini tetap ada di garasi Yamaha.

 

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