Hasil Drawing Timnas Voli Indonesia di Asian Games 2026: Lawan Juara Bertahan Iran hingga Thailand!

Timnas Voli Indonesia akan melawan Iran, Thailand dan Kirgistan di fase grup Asian Games 2026. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)

HASIL drawing Timnas Voli Indonesia di Asian Games 2026 telah diketahui. Timnas Voli Putra Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand dan Kirgistan.

1. Iran Juara Asian Games 3 Edisi Beruntun

Iran merupakan juara Asian Games 3 edisi terakhir (2014, 2018 dan 2022). Di final Asian Games 2022, Iran menang 3-1 atas Jepang.

Timnas Voli Indonesia pantang minder melawan Iran. (Foto: AVC)

Meski begitu, Indonesia juga pantang minder saat dihadapkan dengan Iran. Berstatus juara AVC Mens Volleyball Cup 2026, peluang Indonesia menang atas Iran tetap terbuka.

Selain Iran, dua lawan Indonesia lain di Pool B adalah Thailand dan Kirgistan. Indonesia beberapa kali saling mengalahkan dengan Thailand dan Kirgistan. Untuk Thailand, Indonesia terakhir kali bertemu di AVC Mens Volleyball Cup 2026 dan menang 3-2.

Sesuai regulasi, juara dan runner-up grup diizinkan lolos ke perempatfinal voli indoor putra Asian Games 2026. Bagaimana dengan pembagian di grup lain?

Pool A berisikan Jepang, Pakistan, Kazakhstan dan Uzbekistan. Qatar, India, Vietnam dan Hong Kong mengisi Pool C. Terakhir Pool D ada Korea Selatan, China, Taiwan dan Filipina.