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Hasil China Open 2026: Putri Kusuma Wardani Lolos ke Perempatfinal Usai Tumbangkan Wakil Thailand

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |19:22 WIB
Hasil China Open 2026: Putri Kusuma Wardani Lolos ke Perempatfinal Usai Tumbangkan Wakil Thailand
Hasil China Open 2026: Putri Kusuma Wardani Lolos ke Perempatfinal Usai Tumbangkan Wakil Thailand (X/@inabadminton)
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CHANGZHOU - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil lolos ke babak perempatfinal China Open 2026. Putri sukses melaju ke babak delapan besar setelah mengalahkan wakil Thailand, Busanan Ongbamrungphan.

Pertandingan itu berlangsung di Changzhou Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium, Changzhou, China pada Kamis (23/7/2026) malam WIB. Putri berhasil merebut kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Putri Kusuma Wardani memulai pertandingan gim pertama dengan kurang baik. Putri kehilangan banyak poin lantaran Busanan bermain agresif sejak awal pertandingan.

Namun, jelang jeda interval gim pertama, Putri mengejar ketertinggalan. Pebulu tangkis asal Tangerang, Banten, itu pun sukses membalikkan keadaan.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)
Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Pada jeda interval gim pertama, Putri berhasil unggul dengan skor 11-8. Permainan apik Putri berlanjut setelah istirahat sejenak. Pukulan menyilang serta smesnya kerasnya berhasil mendulang poin.

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