Kisah Sedih Jonatan Christie, Pebulu Tangkis Indonesia yang Pulang Lebih Cepat dari Japan Open 2026 karena Telat Panas

TOKYO - Tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie, harus terhenti prematur di ajang Japan Open 2026. Pemain yang akrab disapa Jojo ini mengaku kesulitan mengendalikan jalannya pertandingan akibat laju shuttlecock yang tidak sesuai prediksi serta responsnya yang kurang cepat di lapangan.

Jonatan Christie resmi tersingkir setelah kalah dari wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul, di babak 32 besar Japan Open 2026. Dia kalah dalam dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 14-21 di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Selasa 14 Juli 2026.

Berlaga sebagai unggulan keempat pada turnamen BWF Super 750 tersebut, Jonatan tak mampu membendung permainan agresif Panitchaphon. Peraih medali emas Asian Games 2018 itu pun harus mengakui kehebatan Panitchaphon.

Jonatan mengungkapkan perubahan karakter shuttlecock menjadi salah satu faktor yang menyulitkannya sepanjang pertandingan. Menurutnya, laju kok jauh lebih cepat dibandingkan saat sesi latihan resmi sehingga memaksanya mengubah strategi di tengah laga.

1. Kendala Adaptasi Strategi di Lapangan

"Jadi, tadi juga sebenarnya sedikit berubah cara mainnya, pola strateginya, tetapi tadi masih kurang bisa mengatasi perubahan cara bermainnya itu," ujar Jonatan dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (15/7/2026).

Jonatan Christie

Sebenarnya, Jonatan mengawali gim pertama dengan cukup meyakinkan. Dia sempat memimpin 5-0, kemudian menjaga keunggulan hingga 7-4 sebelum Panitchaphon bangkit membalikkan keadaan dengan rentetan tujuh poin.

Selepas interval, Jonatan sempat memangkas ketertinggalan lewat tiga poin beruntun. Namun, Panitchaphon tetap mampu menjaga konsistensi permainannya hingga mengamankan kemenangan pada gim pembuka.