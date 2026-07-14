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Bahagianya Febriana/Meilysa Berhasil Lolos 16 Besar Japan Open 2026 Tanpa Cedera

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |20:59 WIB
Bahagianya Febriana/Meilysa Berhasil Lolos 16 Besar Japan Open 2026 Tanpa Cedera
Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)
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TOKYO – Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, menyambut gembira keberhasilan mereka menembus babak 16 besar Japan Open 2026 dengan kondisi fisik yang prima. Setelah mengunci kemenangan tanpa kendala cedera, ganda putri Merah Putih ini bertekad untuk terus menjaga konsistensi performa mereka di laga-laga berikutnya.

Dalam babak 32 besar, Ana/Trias meraih kemenangan atas wakil Taiwan Chang Ching Hui/Yang Ching Tun dengan 21-16 dan 21-8. Pertandingan tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Selasa (14/7/2026).

Meilysa Trias Puspitasari mengakui sangat senang dapat melaju ke babak 16 besar sehingga punya kans berprestasi dalam ajang tersebut. Dia dan Ana pun akan berusaha mempertahankan konsistensi penampilannya.

"Alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik, diberikan kemenangan tanpa cedera. Tadi di awal gim pertama, kami masih bermain dengan mengikuti pola lawan," kata Meilysa Trias Puspitasari dalam keterangannya, dikutip Selasa (14/7/2026).

"Lusa kami melawan Liu Sheng Shu/Tan Ning (China), kami ingin main bagus. Harus fokus dari awal pertandingan," tambahnya.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)
Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)

1. Strategi Jitu

Sementara itu, Febriana Dwipuji Kusuma mengakui sempat terbawa tempo permainan lawan. Akan tetapi, dia dan Trias akhirnya dapat tampil seperti pola yang sudah disiapkan dalam latihan.

"Setelah interval gim pertama kami mengubah pola, mengubah tempo dengan tidak mengikuti pola mereka. Itu cukup berhasil dan kami lanjutkan di gim kedua. Lawan yang banyak bermain panjang bisa kami antisipasi," kata Ana.

 

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