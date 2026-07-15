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Ana/Trias Melaju ke Perempatfinal Japan Open 2026 Usai Liu/Tan Mundur

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |21:13 WIB
Ana/Trias Melaju ke Perempatfinal Japan Open 2026 Usai Liu/Tan Mundur
Ana/Trias Melaju ke Perempatfinal Japan Open 2026 Usai Liu/Tan Mundur (X/@Inabadminton)
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TOKYO - Ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias lolos ke babak perempat final Japan Open 2026 tanpa berlaga. Pasalnya lawan mereka wakil China Liu Sheng Shu/Tan Ning memilih mundur.

1. Lolos ke Perempatfinal

Kabar itu diketahui dari postingan laman Instagram Badminton.ina. postingan tersebut menampilkan foto Ana/Trias dengan tipografi menuju ke perempat final.

"Liu Sheng Shu/Tan Ning (China) mundur dari babak 16 besar Japan Open 2026," tulis akun itu.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias
Febriana Dwipuji/Meilysa Trias

"Dengan demikian Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari otomatis melaju ke babak perempatfinal," katanya.

Liu/Tan juga pernah memutuskan mundur dari pertandingan final Badminton Asia Championships pada April lalu. Saat itu pasangan tersebut mundur karena cedera. 

Sebelumnya, Ana/Trias dapat tampil apik dalam babak 32 besar. Hal tersebut dipastikan setelah mereka mengalahkan wakil Taiwan Chang Ching Hui/Yang Ching Tun dengan 21-16 dan 21-8. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

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