Ana/Trias Melaju ke Perempatfinal Japan Open 2026 Usai Liu/Tan Mundur

TOKYO - Ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias lolos ke babak perempat final Japan Open 2026 tanpa berlaga. Pasalnya lawan mereka wakil China Liu Sheng Shu/Tan Ning memilih mundur.

1. Lolos ke Perempatfinal

Kabar itu diketahui dari postingan laman Instagram Badminton.ina. postingan tersebut menampilkan foto Ana/Trias dengan tipografi menuju ke perempat final.

"Liu Sheng Shu/Tan Ning (China) mundur dari babak 16 besar Japan Open 2026," tulis akun itu.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias

"Dengan demikian Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari otomatis melaju ke babak perempatfinal," katanya.

Liu/Tan juga pernah memutuskan mundur dari pertandingan final Badminton Asia Championships pada April lalu. Saat itu pasangan tersebut mundur karena cedera.

Sebelumnya, Ana/Trias dapat tampil apik dalam babak 32 besar. Hal tersebut dipastikan setelah mereka mengalahkan wakil Taiwan Chang Ching Hui/Yang Ching Tun dengan 21-16 dan 21-8.



(Erha Aprili Ramadhoni)

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