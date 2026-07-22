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Hasil China Open 2026: Beda Nasib Alwi Farhan dan Rachel/Febi di 32 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |12:35 WIB
Hasil China Open 2026: Beda Nasib Alwi Farhan dan Rachel/Febi di 32 Besar
Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
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CHANGZHOU – Hasil berbeda didapatkan wakil Indonesia pada babak 32 besar turnamen bulu tangkis China Open 2026. Pasangan ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar, sementara langkah tunggal putra Alwi Farhan harus terhenti lebih awal.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum melaju usai menumbangkan wakil tuan rumah China, Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian, dua gim langsung 24-22 dan 21-17. Sayangnya, Alwi Farhan harus tersingkir usai kalah dari wakil India, Ayush Shetty, lewat pertarungan tiga gim 17-21, 21-5, dan 17-21.

Kedua pertandingan babak 32 besar BWF World Tour Super 1000 tersebut berlangsung di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China, Rabu (22/7/2026).

Laga Alwi Farhan melawan Ayush Shetty menyajikan drama sengit sejak gim pertama. Alwi mendapatkan perlawanan ketat dari Ayush yang membuat jalannya pertandingan berlangsung cukup menarik.

1. Perjuangan Alwi Farhan Berakhir Cepat

Alwi harus mengakui ketangguhan Ayush pada gim pembuka tersebut. Pasalnya, ia menelan kekalahan dengan catatan poin 17-21.

Memasuki gim kedua, Alwi mencoba bangkit untuk membalas kekalahan sebelumnya. Alwi pun mencatatkan hasil manis dengan mendominasi penuh permainan dan mengalahkan Ayush lewat skor telak 21-5.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Alwi berusaha menjaga konsistensi penampilannya pada gim penentu. Namun, ia kembali takluk dari Ayush pada gim ketiga dengan catatan poin 17-21 sehingga gagal melangkah ke fase berikutnya.

 

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