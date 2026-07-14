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Hasil Japan Open 2026: Ana/Trias Lolos 16 Besar Setelah Singkirkan Wakil Taiwan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |15:47 WIB
Hasil Japan Open 2026: Ana/Trias Lolos 16 Besar Setelah Singkirkan Wakil Taiwan
Hasil Japan Open 2026: Ana/Trias Lolos 16 Besar Setelah Singkirkan Wakil Taiwan (X/@inabadminton)
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TOKYO - Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, lolos ke babak 16 besar Japan Open 2026. Hal itu setelah Ana/Trias sukses mengalahkan wakil Taiwan, Chang Ching Hui/Yang Ching Tun.

Pertandingan tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Selasa (14/7/2026). Ana/Trias menang dalam dua gim langsung dengan skor meyakinkan, yaitu 21-16 dan 21-8.

Jalannya Pertandingan

Ana/Trias langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan gim pertama. Duet Indonesia itu mencuri keunggulan dengan permainan agresif.

Meski begitu, Chang/Yang sempat berhasil mengimbangi. Ganda putri Taiwan tersebut bermain efektif hingga berhasil membalikkan keadaan menjadi 7-6.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)
Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)

Pada jeda interval gim pertama, Ana/Trias akhirnya harus mengakui keunggulan Chang/Yang dengan skor 6-11. Setelah rehat, Ana/Trias mengamuk.

Permainan cepat serta pukulan menyilang membuat Chang/Yang kehilangan banyak poin. Akhirnya, Ana/Trias mampu mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-16.

Memasuki gim kedua, Ana/Trias tak mau menyia-nyiakan momentum. Keduanya langsung tampil agresif dan berhasil unggul jauh di awal pertandingan.

 

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