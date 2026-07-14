TOKYO - Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, lolos ke babak 16 besar Japan Open 2026. Hal itu setelah Ana/Trias sukses mengalahkan wakil Taiwan, Chang Ching Hui/Yang Ching Tun.
Pertandingan tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Selasa (14/7/2026). Ana/Trias menang dalam dua gim langsung dengan skor meyakinkan, yaitu 21-16 dan 21-8.
Ana/Trias langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan gim pertama. Duet Indonesia itu mencuri keunggulan dengan permainan agresif.
Meski begitu, Chang/Yang sempat berhasil mengimbangi. Ganda putri Taiwan tersebut bermain efektif hingga berhasil membalikkan keadaan menjadi 7-6.
Pada jeda interval gim pertama, Ana/Trias akhirnya harus mengakui keunggulan Chang/Yang dengan skor 6-11. Setelah rehat, Ana/Trias mengamuk.
Permainan cepat serta pukulan menyilang membuat Chang/Yang kehilangan banyak poin. Akhirnya, Ana/Trias mampu mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-16.
Memasuki gim kedua, Ana/Trias tak mau menyia-nyiakan momentum. Keduanya langsung tampil agresif dan berhasil unggul jauh di awal pertandingan.