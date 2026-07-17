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Hasil Perempatfinal Japan Open 2026: Alwi Farhan dan Ana/Trias Tersingkir!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |15:27 WIB
Hasil Perempatfinal Japan Open 2026: Alwi Farhan dan Ana/Trias Tersingkir!
Ana/Trias tersingkir di perempatfinal Japan Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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SEBANYAK dua wakil Indonesia, Alwi Farhan (tunggal putra) dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari (ganda putri), tersingkir dari Japan Open 2026. Keduanya terhenti di babak perempatfinal turnamen berlevel Super 750 tersebut.

Dua pertandingan tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Jumat (17/7/2026). Perjalanan Alwi Farhan di Japan Open 2026 harus terhenti setelah menyerah dari wakil tuan rumah, Kodai Naraoka.

Alwi Farhan rontok di perempatfinal Japan Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Alwi Farhan rontok di perempatfinal Japan Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Alwi Farhan Ditumbangkan Kodai Naraoka

Alwi Farhan mengawali pertandingan dengan merebut poin pertama. Namun, Kodai Naraoka langsung merespons dengan enam angka beruntun hingga memimpin jalannya laga pada fase awal gim pertama.

Pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, itu sempat memangkas ketertinggalan dan membuat pertandingan kembali ketat. Meski begitu, Alwi Farhan tetap tertinggal 8-11 saat interval gim pertama.

Selepas jeda, Alwi Farhan menunjukkan kebangkitan dengan terus menekan permainan Kodai Naraoka. Ia bahkan mampu menyamakan skor menjadi 16-16 sebelum berbalik unggul 18-16.

Keunggulan tersebut sayangnya gagal dipertahankan hingga akhir gim. Naraoka mencetak tiga poin beruntun untuk membalikkan keadaan dan menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18.

Persaingan berlangsung lebih seimbang pada gim kedua. Kedua pemain saling bertukar poin sebelum Kodai Naraoka kembali unggul dan menutup interval dengan skor 11-8.

Alwi Farhan terus memberikan perlawanan sepanjang gim kedua dan beberapa kali memangkas selisih angka. Bahkan setelah skor sempat imbang 15-15 dan 16-16, pertandingan berlangsung semakin menegangkan.

 

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