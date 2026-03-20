Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Lin Dan Idolai 2 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Indonesia Taufik Hidayat dan Hendrawan

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |13:55 WIB
Kisah Lin Dan Idolai 2 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Indonesia Taufik Hidayat dan Hendrawan
Lin Dan (paling kanan) mengidolai Taufik Hidayat. (Foto: Instagram/@thelegendsvision)
A
A
A

KISAH Lin Dan mengidolai 2 pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Taufik Hidayat dan Hendrawan akan diulas Okezone. Secara prestasi, Lin Dan bisa dibilang pebulu tangkis paling sukses yang pernah turun di nomor tunggal putra.

Sepanjang kariernya, Lin Dan memenangkan lima gelar juara dunia, dua medali emas Olimpiade dan Asian Games. Di level tim, Lin Dan membantu China memenangkan enam gelar Piala Thomas dan lima trofi Piala Sudirman.

Lin Dan (kanan) bersama sang istri
Lin Dan (kanan) bersama sang istri

Meski memiliki karier gemilang, Lin Dan memiliki sosok idola. Di Asia, setidaknya ada tiga pebulu tangkis yang menjadi panutannya.

1. Taufik Hidayat dan Hendra Setiawan Jadi Idola

Lin Dan menyebut ada tiga pebulu tangkis yang menjadi idolanya, yakni Hendrawan (Indonesia), Taufik Hidayat (Indonesia) dan Lee Chong Wei (Malaysia). Nama-nama di atas dikagumi Lin Dan karena memiliki prestasi besar di cabang olahraga bulu tangkis.

Taufik Hidayat memenangkan satu gelar juara dunia dan medali emas Olimpiade. Taufik Hidayat juga meraih dua medali emas Asian Games.

Lee Chong Wei tidak kalah hebatnya. Ia memenangkan 69 gelar BWF World Tour dan merebut dua medali perak Olimpiade. Bagaimana dengan Hendrawan?

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement