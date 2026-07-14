PB Jaya Raya Sabet Juara Umum, Turnamen Junior Internasional Semakin Bergengsi

JAKARTA – PB Jaya Raya sukses mempertahankan gelar juara umum pada ajang Yonex-Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026. Mereka meraih empat titel dari 14 nomor yang dipertandingkan.

Turnamen itu berlangsung di GOR PB Jaya Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, 7–12 Juli 2026. Tuan rumah sanggup berjaya di kandang sendiri.

1. Bukti Konsistensi

Keberhasilan tersebut menjadi bukti konsistensi sistem pembinaan atlet muda yang telah dibangun PB Jaya Raya selama puluhan tahun. Di sisi lain, meningkatnya kualitas peserta dari berbagai negara juga memperlihatkan bahwa Yonex-Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix semakin diakui sebagai salah satu turnamen bulu tangkis junior paling bergengsi di kawasan Asia.

Selain Jaya Raya yang tampil sebagai juara umum, klub Djarum Kudus meraih tiga gelar juara, Thailand juga mengoleksi tiga gelar, sedangkan Jepang dan Hong Kong masing-masing membawa pulang dua gelar. Prestasi tersebut menunjukkan persaingan di turnamen ini semakin kompetitif dan menjadi tolok ukur perkembangan bulu tangkis junior internasional.

“Kami bersyukur bisa kembali menjadi juara umum. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi yang solid antara para pemain, pelatih, pengurus klub, serta dukungan penuh dari Yayasan Pembangunan Jaya Raya,” kata Ketua Umum PB Jaya Raya, Susy Susanti, dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 itu menegaskan keberhasilan PB Jaya Raya merupakan buah dari pembinaan yang dilakukan secara konsisten. Karena itu, pihaknya berkomitmen terus menyelenggarakan Yonex-Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix sebagai wadah pembinaan dan pengembangan atlet-atlet muda.

“Kami berkomitmen untuk terus menyelenggarakan turnamen ini secara konsisten untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, dan mempersiapkan para pebulu tangkis yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Susy.

Senada dengan itu, Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Jaya Raya, Budi Karya Sumadi, menilai keberhasilan mempertahankan gelar juara umum merupakan hasil dari pembinaan berkelanjutan yang selama ini dijalankan PB Jaya Raya. Apalagi, kualitas atlet terbukti sangat baik.

Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Aspek fisik seperti kecepatan, kekuatan, dan daya tahan perlu ditingkatkan agar mampu bersaing menghadapi perkembangan permainan dunia yang semakin cepat.

“Teknik bermain atlet-atlet Jaya Raya pada dasarnya sudah baik. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan speed, power, dan kekuatan otot agar mampu bersaing menghadapi perkembangan prestasi pemain internasional. Dengan bekal itu, mereka akan lebih siap ketika memasuki Pelatnas,” kata Budi.

Mantan Menhub RI itu juga menambahkan regenerasi kepengurusan PB Jaya Raya menjadi momentum untuk semakin memperkuat tradisi pembinaan dan prestasi yang telah dibangun selama ini. Ajang tersebut akan terus menjadi agenda tahunan.

2. Apresiasi PBSI

Apresiasi juga datang dari PP PBSI. Sekretaris Jenderal Ricky Soebagdja menilai turnamen ini memiliki peran strategis dalam proses pembinaan atlet muda Indonesia.

“Kejuaraan seperti ini harus terus didukung. Semoga ke depan semakin dikenal di seluruh dunia dan diikuti lebih banyak pemain dari Eropa maupun Amerika Serikat. Dari turnamen ini, PBSI melihat banyak bibit pemain potensial yang dapat dipersiapkan menuju Pelatnas,” kata Ricky.

Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, menegaskan turnamen junior internasional seperti ini menjadi sarana penting dalam proses regenerasi atlet nasional. Kejuaraan ini juga ajang pemantauan bakat bagi tim pencari bakat PBSI untuk melihat potensi pemain-pemain muda dari berbagai daerah maupun negara.

“Semakin banyak peserta dari berbagai negara, kualitas persaingan akan semakin meningkat. Ini menjadi momentum bagi pelatih untuk mengevaluasi kebutuhan atlet serta mempercepat lahirnya generasi baru bulu tangkis Indonesia yang siap bersaing di level dunia,” ujar Eng Hian.