Sabar/Reza Lega Bisa Melaju ke 16 Besar China Open 2026

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani merasa lega bisa melaju ke 16 besar China Open 2026 Super 1000 (Foto: X/@INABadminton)

CHANGZHOU – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani merasa lega bisa melaju ke 16 besar China Open 2026 Super 1000. Itu jadi awalan yang bagus dalam mengarungi turnamen.

Dalam babak 32 besar, Sabar/Reza mengalahkan wakil Malaysia Aaron Chia/Aaron Tai dengan poin 21-17 dan 21-19. Laga tersebut berlangsung di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China, Selasa (21/7/2026).

1. Tidak Mudah

Sabar mengatakan laga perdana pastinya tidak mudah, apalagi karena masih butuh adaptasi dengan lapangan. Untungnya, mereka dapat meraih hasil maksimal meski awalnya buta kekuatan Aaron/Aaron.

"Pastinya bersyukur bisa menang di babak pertama ini. Dengan kondisi lapangan yang berangin plus pasangan duo Aaron yang baru dipasangkan ini kami memang harus waspada dari awal," kata Sabar dalam keterangannya, dikutip Selasa (21/7/2026).

"Kami coba untuk terus mengontrol pertandingan, terus menekan, mendahului depan untuk lebih berpeluang mendapat poin," tambah Boy –sapaan akrabnya.

Sementara itu, Reza mengakui tidak mudah untuk mengalahkan Aaron/Aaron karena menampilkan performa terbaiknya. Namun, mereka bisa memaksimalkan berbagai kesempatan untuk mencuri poin dan meraih kemenangan.