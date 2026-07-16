TOKYO - Pil pahit harus ditelan oleh pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dalam lanjutan turnamen Japan Open 2026. Perjuangan keras mereka dipastikan kandas di babak 16 besar setelah dipaksa mengakui ketangguhan wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy.
Pertandingan tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Kamis (16/7/2026) siang WIB. Sabar/Reza kalah dalam dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 17-21.
Sabar/Reza langsung kesulitan menghadapi permainan Lane/Vendy. Duet Indonesia itu termakan permainan efektif dari Lane/Vendy di awal pertandingan.
Situasi itu membuat Sabar/Reza tertinggal menjelang jeda interval gim pertama. Sempat mendekat, Sabar/Reza akhirnya harus mengakui keunggulan duet Inggris tersebut.
Lane/Vendy unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-7. Selepas rehat, Sabar/Reza berupaya untuk mengejar ketertinggalan.
Namun sayang, upaya mereka berakhir sia-sia. Lane/Vendy berhasil mengamankan kemenangan gim pertama dengan skor meyakinkan 21-11.