Hasil 16 Besar Japan Open 2026: Kejutan, Sabar/Reza Dipulangkan Wakil Inggris!

TOKYO - Pil pahit harus ditelan oleh pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dalam lanjutan turnamen Japan Open 2026. Perjuangan keras mereka dipastikan kandas di babak 16 besar setelah dipaksa mengakui ketangguhan wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy.

Pertandingan tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Kamis (16/7/2026) siang WIB. Sabar/Reza kalah dalam dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza langsung kesulitan menghadapi permainan Lane/Vendy. Duet Indonesia itu termakan permainan efektif dari Lane/Vendy di awal pertandingan.

Situasi itu membuat Sabar/Reza tertinggal menjelang jeda interval gim pertama. Sempat mendekat, Sabar/Reza akhirnya harus mengakui keunggulan duet Inggris tersebut.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Lane/Vendy unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-7. Selepas rehat, Sabar/Reza berupaya untuk mengejar ketertinggalan.

Namun sayang, upaya mereka berakhir sia-sia. Lane/Vendy berhasil mengamankan kemenangan gim pertama dengan skor meyakinkan 21-11.