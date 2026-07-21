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Putri KW Lolos 16 Besar China Open 2026, Incar Semifinal Pertama Turnamen Level Super 1000

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |11:00 WIB
Putri KW Lolos 16 Besar China Open 2026, Incar Semifinal Pertama Turnamen Level Super 1000
Putri KW Lolos 16 Besar China Open 2026, Incar Semifinal Pertama Turnamen Level Super 1000 (x/@INAbadminton)
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CHANGZHOU - Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani menargetkan dapat menembus babak semifinal China Open 2026. Ia pun memantapkan fokus pada setiap laga dalam ajang dengan kategori BWF World Tour Super 1000 itu.

1. Target Semifinal China Open 2026

Atlet berusia 24 tahun tersebut berhasil lolos ke babak 16 besar. Hasil ini didapat setelah Putri Kusuma Wardani mengalahkan wakil China, Han Qian Xi, dengan poin 21-16 dan 21-16 dalam babak 32 besar di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China, Selasa (21/7/2026).

Putri mengatakan memulai China Open dengan catatan cukup positif. Ia akan berusaha meraih kemenangan demi kemenangan dalam ajang tersebut demi menjaga asa dapat berprestasi.

Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)

"Saya belum pernah mencapai babak semifinal Super 1000 dan semoga di sini bisa. Target pertamanya itu dulu," kata Putri dalam keterangannya.

"Dengan melihat bagan undian harusnya cukup ada peluang. Tapi, saya tidak boleh meremehkan siapapun karena ini level Super 1000. Mari fokus satu demi satu," ucapnya. 

Putri mengaku tidak berpuas diri begitu saja dengan hasil manis di babak 32 besar. Pasalnya, dia menilai masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki agar dapat bersaing dalam China Open 2026.

 

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