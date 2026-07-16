Kata-Kata Putri KW Usai Lolos 16 Besar Japan Open 2026, Heran dengan Performa Zhang Beiwen

TOKYO - Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, heran dengan performa wakil Amerika Serikat (AS), Zhang Beiwen dalam babak 32 besar Japan Open 2026. Ia pun berhasil mengalahkannya 2 gim langsung dengan poin 21-6, dan 21-15.

Pertemuan keduanya dalam babak 32 Jepang Open 2026. Laga tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Rabu (15/7/2026) siang WIB.

1. Syukuri Kemenangan

Putri mengakui sangat senang dapat meraih hasil maksimal dalam laga tersebut. Namun, dia agak heran dengan Zhang Beiwen yang tampil tidak dalam performa terbaiknya sehingga mudah dikalahkan.

"Alhamdulillah bersyukur semuanya berjalan lancar, tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan agak sedikit kaget melihat permainan Zhang Beiwen," kata Putri dalam keterangannya.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

"Di beberapa pertemuan terakhir dia cukup yakin dan cukup baik, tidak gampang mati tapi hari ini pergerakannya terlihat berat. Jadi tadi saya terus mengarahkan bola ke tempat yang dia tidak enak" tuturnya.

Atlet berusia 24 tahun itu tidak akan berpuas diri dengan performanya saat ini karena masih ada babak 16 besar. Dia pun akan berusaha menampilkan performa terbaiknya.

"Besok bertemu Huang Yu-Hsun dari China Taipei. Terakhir saya kalah di Indonesia Masters tahun ini. Jadi pastinya besok pengen lebih bagus daripada hari ini bermainnya," katanya.