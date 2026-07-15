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Hasil Japan Open 2026 : Putri KW Lolos ke 16 Besar Usai Kalahkan Wakil AS

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |17:36 WIB
Hasil Japan Open 2026 : Putri KW Lolos ke 16 Besar Usai Kalahkan Wakil AS
Hasil Japan Open 2026 : Putri KW Lolos ke 16 Besar Usai Kalahkan Wakil AS (X/@inabadminton)
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TOKYO - Tunggal putri Indonesia. Putri Kusuma Wardani, lolos ke babak 16 besar Japan Open 2026. Hal itu setelah Putri Kusuma Wardani mengalahkan wakil Amerika Serikat Beiwen Zhang dengan poin 21-6 dan 21-15.

Pertemuan keduanya dalam babak 32 besar. Laga tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Rabu (15/7/2026) siang WIB.

Jalannya Laga

Pada gim pertama, Putri langsung menekan Beiwen dengan pola permainan agresif. Hal ini demi segera mengumpulkan pundi-pundi poin.

Ini terbukti mampu membuat Putri unggul 11-3 atas Beiwen. Putri terus mendominasi permainan atas Beiwen.

Putri menutup gim pertama dengan catatan manis. Dia sukses mengatasi perlawanan Beiwen dengan catatan poin 21-6.

Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)

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