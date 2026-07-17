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Hasil Perempatfinal Japan Open 2026: Akhiri Rekor Buru Lawan Wang Zhi Yi, Putri KW ke Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |11:53 WIB
Hasil Perempatfinal Japan Open 2026: Akhiri Rekor Buru Lawan Wang Zhi Yi, Putri KW ke Semifinal!
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
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TOKYO — Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani yang akrab disapa Putri KW, sukses menciptakan kejutan besar dengan menumbangkan jagoan China, Wang Zhi Yi di perempatfinal Japan Open 2026. Kemenangan fantastis atas pemain peringkat dua dunia ini sekaligus memutus tren negatif yang selama ini menghantui langkah Putri.

Kemenangan luar biasa tersebut diraih oleh Putri dalam babak perempatfinal Japan Open 2026. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, pada Jumat (17/7/2026) siang WIB, Putri berhasil membalikkan keadaan lewat duel ketat tiga gim dengan skor akhir 9-21, 21-17, dan 21-4.

Hasil manis ini mengantar Putri melangkah ke babak semifinal Japan Open sekaligus mengakhiri rekor buruk kontra Wang Zhi Yi. Dalam tujuh pertemuan sebelumnya, Putri diketahui selalu menelan kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Pada gim pembuka, Putri langsung mendapat tekanan dari Wang Zhi Yi meski sempat meraih poin pertama. Wakil China itu kemudian mengambil alih kendali permainan dan unggul 4-1.

Keunggulan Wang Zhi Yi terus bertambah hingga menutup interval gim pertama dengan skor 11-5. Selepas jeda, Wang tetap tampil dominan dan menjaga jarak poin dari Putri.

Putri Kusuma Wardani (X/@inabadminton)
Putri Kusuma Wardani (X/@inabadminton)

Selisih angka bahkan melebar menjadi 16-8 ketika Wang semakin nyaman mengembangkan permainan. Lima poin beruntun yang diraih Wang akhirnya memastikan kemenangan 21-9 pada gim pertama.

Memasuki gim kedua, Putri tampil jauh lebih agresif dan mampu mengubah ritme pertandingan. Dia langsung memimpin 5-1 sebelum memperlebar keunggulan menjadi 8-5.

Wang Zhi Yi sempat memangkas ketertinggalan hingga hanya terpaut satu angka saat skor 8-9. Namun, Putri tetap tenang dan menutup interval gim kedua dengan keunggulan 11-9 setelah netting Wang gagal melewati net.

 

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