Hasil 16 Besar Japan Open 2026: Putri KW dan Fajar/Fikri Lolos Perempatfinal!

PUTRI Kusuma Wardani dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri lolos ke perempatfinal Japan Open 2026. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menang atas ganda putra Taiwan, Fang-Chih Lee/Fang Jen Lee dengan skor 21-14 dan 21-14.

Sementara Putri KW juga menumbangkan wakil Taiwan, Huang Yu-Hsun dengan skor 21-19 dan 21-9. Hasil ini tentu positif bagi Putri KW dan Fajar/Fikri yang membidik gelar juara di Japan Open 2026

1. Kemenangan Mutlak Putri KW

Putri KW lolos 16 besar Japan Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Putri KW dan Huang berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal gim pertama demi saling mengalahkan. Mereka pun menerapkan pola permainan agresif.

Huang di awal laga sempat unggul 6-5 atas Putri KW. Tertinggal satu poin membuat Putri KW bermain lebih semangat untuk mengejar ketertinggalannya.

Kerja keras Putri KW pun terlihat dengan berbalik unggul 13-9 atas sang lawan. Singkatnya, Putri KW mengatasi perlawanan ketat Huang di gim pertama dengan skor 21-19.

Di gim kedua, Putri KW tampil lebih percaya diri dengan langsung bermain menekan. Langkah itu dia ambil agar unggul atas Huang demi mengunci kemenangan.

Betul saja, Putri KW unggul dengan selisih poin cukup jauh atas Huang, yakni 14-6. Putri KW pun semakin bersemangat untuk mendulang poin demi poin. Putri KW pun menutup gim kedua dengan raihan positif. Kepastian itu didapat setelah pebulu tangkis andalan Indonesia di nomor tunggal putri ini mengalahkan Huang dengan skor 21-9.