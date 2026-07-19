Daftar Skuad Timnas Voli Putri Indonesia untuk SEA V Cup 2026

BOGOR - Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Indonesia (PP PBVSI) melepas skuad timnas voli putri Indonesia untuk menjalani persiapan di Korea Selatan (Korsel) jelang SEA V Cup 2026.

1. Persiapan SEA V Cup 2026

Sebagai persiapan, timnas voli putri Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan timnas voli Korea Selatan pada 23-27 Juli 2026. Timnas voli putri Indonesia ditargetkan dapat menjadi runner-up pada ajang SEA V Cup 2026.

Ketum PP PBVSI, Imam Sudjarwo berharap timnas voli putri Indonesia meraih hasil maksimal pada ajang akbar voli antarnegara Asia Tenggara tersebut. Tim tersebut ditargetkan menjadi runner-up setelah melihat peta persaingan.

“Kami memberikan target kepada Timnas voli putri Indonesia pada SEA V Cup 2026 untuk bisa menjadi runner up. Kami optimis mereka bisa finis dengan posisi kedua mengingat tidak ada yang tidak mungkin dalam olahraga,” ujar Imam dalam konferensi pers, Minggu (19/7/2026).

“Kami berharap kesuksesan timnas voli putra pada ajang AVC Cup 2026 juga menular di tim nasional putri. Saya berharap mereka punya semangat juang yang tinggi serta tidak mengenal kata menyerah pada setiap laganya,” ucapnya Imam.

Setelah dari Korea Selatan, para pemain akan langsung terbang ke Hanoi, Vietnam untuk melakoni putaran pertama SEA V Cup 2026 mulai 31 Juli - 2 Agustus 2026. Putaran kedua rencananya berlangsung di Thailand mulai Jumat (7/8/2026) hingga Minggu (9/8/2026).

Timnas voli putri Indonesia (Andri Bagus)

Berikut skuad timnas voli putri Indonesia untuk SEA V Cup 2026:

Setter: Arneta Putri Amelian, Tisya Amallya Putri

Opposite: Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar, Arsela Nuari Purnama

Outside Hitter: Azzahra Dwi Febyane, Medi Yoku, Ersandrina Devega, Venisa Dwi Oktaviani, Putri Nur Hidayanti Agustin

Middle blocker: Chelsa Berliana Nurtomo, Maradanti Namira Tegariana, Geofanny Eka Cahyaningtyas

Libero: Indah Guretno, Fajriahni Ema Herawati