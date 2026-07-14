Cal Crutchlow Resmi Balapan di MotoGP Inggris 2026, Gantikan Johann Zarco yang Masih Cedera

SILVERSTONE – Pembalap veteran Cal Crutchlow dipastikan kembali menunggangi motor Castrol Honda LCR pada balapan MotoGP Inggris 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 7–9 Agustus 2026 mendatang. Crutchlow dipercaya untuk menggantikan Johann Zarco yang masih dibekap cedera.

Pihak LCR Honda telah mengonfirmasi kehadiran pembalap asal Inggris tersebut untuk mengaspal di laga kandangnya setelah jeda paruh musim panas berakhir. Keputusan ini sekaligus menandakan bahwa proses pemulihan cedera lutut Johann Zarco masih terus berlanjut sejak kecelakaan yang dialaminya di MotoGP Catalunya 2026 pada bulan Mei lalu.

1. Jadi Pembalap Pengganti

Sejak kecelakaan Zarco di Barcelona, Crutchlow langsung ditunjuk sebagai pembalap pengganti sementara, di mana aksi perdananya dimulai pada seri Mugello, Italia.

Sebelum kembali ke lintasan bersama LCR Honda musim ini, pembalap berusia 40 tahun tersebut tercatat terakhir kali balapan pada tahun 2023 saat menjabat sebagai pembalap penguji Yamaha.

Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)

Kini, Crutchlow kembali membela tim asal Italia yang pernah diperkuatnya secara penuh sejak musim 2015 hingga ia memutuskan pensiun dari kompetisi reguler pada akhir tahun 2020.

Selama empat balapan beruntun di Hungaria, Ceko, Belanda, dan Jerman, Crutchlow belum berhasil menyumbang poin dengan finis terbaik di posisi ke-16 saat berlaga di Sirkuit Balaton Park dan Assen.