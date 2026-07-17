Hasil Timnas Voli Indonesia vs Filipina di SEA V Cup 2026: Menang 3-0, Boy Arnez Dkk Lolos Semifinal!

TIM Nasional (Timnas) Voli Indonesia menang 3-0 atas Filipina di laga kedua Pool A Leg I SEA V Cup 2026 yang berlangsung di Filipina pada Jumat (17/7/2026) sore WIB. Skuad Garuda meraih kemenangan dengan skor 25-20, 25-23 dan 27-25. Berkat kemenangan ini, skuad asuhan Reidel Toran lolos ke semifinal SEA V Cup 2026 sebagai juara Pool A dengan enam angka.

Sebelum menang atas Filipina, Timnas Voli Indonesia lebih dulu menghajar Kamboja. Tidak tanggung-tanggung, Farhan Halim dan kawan-kawan menghajar Kamboja 3-0.

Timnas Voli Indonesia lolos semifinal AVC Cup 2026

1. Timnas Voli Indonesia Lawan Vietnam di Semifinal

Di semifinal yang berlangsung Sabtu 18 Juli 2026 pukul 16.00 WIB, Timnas Voli Indonesia akan menantang runner-up Pool B, Vietnam. Vietnam yang kini menempati peringkat 63 dunia, hanya mengoleksi tiga angka di klasemen akhir Pool B.

Setelah kalah 1-3 dari Thailand, Vietnam menang 3-0 atas Myanmar. Lantas, siapa yang finis sebagai juara Pool B? Juara Pool B adalah pesaing kuat Indonesia dalam perebutan gelar juara SEA V Cup 2026, yakni Thailand.

Thailand tercatat finis sebagai juara Pool B dengan koleksi enam angka. Berturut-turut, skuad Gajah Perang menang 3-1 atas Vietnam dan mempermalukan Myanmar 3-0.

Di semifinal, Thailand akan menantang runner-up Pool A, Kamboja. Kamboja finis sebagai runner-up Pool A dengan dua angka, hasil kemenangan 3-2 atas tuan rumah Filipina.