TIM Nasional (Timnas) Voli Indonesia menang 3-0 atas Filipina di laga kedua Pool A Leg I SEA V Cup 2026 yang berlangsung di Filipina pada Jumat (17/7/2026) sore WIB. Skuad Garuda meraih kemenangan dengan skor 25-20, 25-23 dan 27-25. Berkat kemenangan ini, skuad asuhan Reidel Toran lolos ke semifinal SEA V Cup 2026 sebagai juara Pool A dengan enam angka.
Sebelum menang atas Filipina, Timnas Voli Indonesia lebih dulu menghajar Kamboja. Tidak tanggung-tanggung, Farhan Halim dan kawan-kawan menghajar Kamboja 3-0.
Di semifinal yang berlangsung Sabtu 18 Juli 2026 pukul 16.00 WIB, Timnas Voli Indonesia akan menantang runner-up Pool B, Vietnam. Vietnam yang kini menempati peringkat 63 dunia, hanya mengoleksi tiga angka di klasemen akhir Pool B.
Setelah kalah 1-3 dari Thailand, Vietnam menang 3-0 atas Myanmar. Lantas, siapa yang finis sebagai juara Pool B? Juara Pool B adalah pesaing kuat Indonesia dalam perebutan gelar juara SEA V Cup 2026, yakni Thailand.
Thailand tercatat finis sebagai juara Pool B dengan koleksi enam angka. Berturut-turut, skuad Gajah Perang menang 3-1 atas Vietnam dan mempermalukan Myanmar 3-0.
Di semifinal, Thailand akan menantang runner-up Pool A, Kamboja. Kamboja finis sebagai runner-up Pool A dengan dua angka, hasil kemenangan 3-2 atas tuan rumah Filipina.