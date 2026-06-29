Susy Susanti Jadi Ketum PB Jaya Raya Gantikan Rudy Hartono

JAKARTA - Susy Susanti ditunjuk menjadi Ketua Umum Perkumpulan Bulutangkis (PB) Jaya Raya. Ia menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki Rudy Hartono.

1. Ketum PB Jaya Raya

Rudy Hartono merupakan maestro bulutangkis juara delapan kali All England. Ia menjabat ketua umum Jaya Raya sejak klub berdiri di Jakarta, 26 Juli 1976. Ia digantikan ratu bulutangkis peraih medali emas pertama Indonesia di Olimpiade Barcelona 1992, Susy Susanti.

Pergantian pucuk pimpinan itu tepat ketika PB Jaya merayakan HUT Ke-50. Pengumuman perubahan figur kunci pada struktur organisasi klub Jaya Raya ini dilakukan dalam sebuah acara di Gedung Jaya, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2026.

Menurut Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Jaya Raya, Budi Karya Sumadi, pergantian tersebut merupakan bentuk transisi kepemimpinan.

"PB Jaya Raya tahun ini tengah memasuki babak baru. Yaitu, dengan hadirnya kepemimpinan baru, sekaligus memperkenalkan wajah-wajah muda yang diharapkan mampu menjadi penerus prestasi besar Jaya Raya di masa depan," tutur Budi Karya, dalam keterangannya.

Susy Susanti Ketum PB Jaya Raya

Serah terima jabatan dilakukan dengan secara simbolik Rudy kepada Susy. Pada momen yang sama, Imelda Wigoeno yang menjabat sebagai Ketua Harian Jaya Raya sejak 2014 digantikan darah baru Rosiana Tendean.

Imelda adalah anggota tim Indonesia juara Piala Uber 1975. Dia juga peraih emas Asian Games 1978 di Bangkok, juara All England 1979, dan juara Kejuaraan Dunia 1980. Pada 2014 dia naik jabatan untuk menggantikan Retno Kustiyah yang menjadi ketua harian Jaya Raya sejak berdiri 1976.

Sementara Rosiana, memiliki catatan mengkilap sebagai pemain ganda putri dan campuran. Banyak prestasi yang dia raih sepanjang kurun waktu 1983 hingga 1994. Rosi juga salah satu pahlawan Indonesia yang merebut Piala Uber 1994.

2. Emban Amanah

Menurut Susy, amanah ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi dirinya. Meskipun demikian, ada tanggung jawab besar yang harus diemban, mengingat Jaya Raya adalah klub berprestasi.

"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya yang diberi amanah menjadi Ketua Umum PB Jaya Raya menggantikan Ko Rudy Hartono. Tentu ini menuntut tanggung jawab yang sangat besar," ujar Susy.