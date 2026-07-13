Kisah Miris Conor McGregor, Aksi Comeback-nya di UFC 329 Berujung Kalah Tragis dalam 69 Detik!

LAS VEGAS – Petarung MMA, Conor McGregor, harus menerima kenyataan pahit dalam laga kembalinya ke oktagon. Petarung berjuluk The Notorious ini langsung dijatuhi sanksi skorsing medis setelah menelan kekalahan kilat dalam waktu 69 detik dari Max Holloway pada ajang UFC 329 di Las Vegas, Minggu 12 Juli 2026.

Pertarungan ini sejatinya menjadi penampilan perdana McGregor setelah absen lebih dari lima tahun dari dunia UFC. Ia terakhir kali naik oktagon saat menderita kekalahan patah kaki dari Dustin Poirier di UFC 264 pada Juli 2021 silam.

Sebelum bertarung, mantan juara dunia dua divisi UFC ini bahwa aksi comeback-nya bukan demi sabuk juara atau uang. Pria kharismatik yang akan menginjak usia 37 tahun itu murni ingin membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri dan menginspirasi anak-anaknya.

1. Petaka Tendangan Pertama

Antusiasme tinggi para penggemar yang merindukan magis "The Mac is Back!" langsung runtuh seketika saat bel ronde pertama berbunyi. Kenyataan emosional yang tersaji di oktagon justru berbanding terbalik dengan perang urat saraf yang sempat ia gaungkan sebelum pertarungan.

Conor McGregor @TheNotoriousMMA

Petaka bagi petarung Irlandia ini datang dari serangan pertama yang ia luncurkan sendiri. McGregor yang langsung tampil agresif mencoba melepaskan sebuah jumping roundhouse kick demi menekan pertahanan Holloway ke belakang.

Sial bagi McGregor, ia mendarat dengan posisi yang salah pada kaki kanannya sehingga langsung memicu cedera fatal yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Meski sempat memaksa bertahan dengan luar biasa, ia terus terjatuh ke matras setiap kali mencoba melayangkan pukulan.

Melihat kondisi ganjil tersebut, Holloway sempat berteriak kepada wasit untuk memberi tahu apa yang terjadi. Setelah sempat ragu sejenak, wasit Mike Beltran akhirnya resmi menghentikan jalannya pertarungan dan memberikan kemenangan TKO bagi Holloway.