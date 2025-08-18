Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |00:21 WIB
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
Petarung UFC Khamzat Chimaev melakukan selebrasi dengan membawa bendera Palestina usai jadi juara kelas menengah (Foto: Instagram/@ufc)
A
A
A

CHICAGO – Aksi berkelas ditunjukkan petarung Khamzat Chimaev usai menjuarai kelas menengah UFC. Ia merayakan kemenangan dengan membawa bendera Palestina dan meneriakkan ‘Allahu Akbar’ di dalam ring oktagon.

Chimaev sukses menjadi juara kelas menengah usai mengalahkan Dricus Du Plessis pada duel UFC 319 di United Center, Chicago, Amerika Serikat (AS), Minggu 17 Agustus 2025 siang WIB. Ia menang angka mutlak 50-44, 50-44, dan 50-44.

1. Bendera Palestina

Khamzat Chimaev membawa bendera Palestina usai juara UFC (Foto: Instagram/@dana_white)
Khamzat Chimaev membawa bendera Palestina usai juara UFC (Foto: Instagram/@dana_white)

Ini merupakan gelar juara dunia pertama bagi Chimaev sejak bergabung ke UFC pada 2020. Petarung asal Rusia itu melakukan selebrasi yang menyentuh di dalam ring oktagon.

Chimaev membawa dan menyelubungkan bendera Palestina di tubuhnya. Presiden UFC, Dana White, lalu menyerahkan sabuk juara kelas menengah untuk petarung berusia 31 tahun tersebut.

Usai prosesi penyerahan sabuk, Chimaev lagi-lagi mencuri perhatian. Ia meneriakkan ‘Allahu Akbar’ dalam sesi interview bersama Joe Rogan!

Sebelumnya, Chimaev juga meneriakkan ‘Allahu Akbar’ sebanyak tiga kali saat face off jelang UFC 319. Aksinya itu disambut gemuruh penggemar hingga membuat Dana White terkaget-kaget.

 

Halaman:
1 2
