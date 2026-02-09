Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Mengapa Ilmu Bela Diri Pencak Silat Dilarang Keras di UFC? Ini Penyebabnya

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |21:05 WIB
Mengapa Ilmu Bela Diri Pencak Silat Dilarang Keras di UFC? Ini Penyebabnya
Khabib Nurmagomedov kala berlaga. (Foto: Instagram/@khabib_nurmagomedov)
A
A
A

MENGAPA ilmu bela diri pencak silat dilarang keras di UFC? Penyebabnya menarik diulas karena UFC jadi salah satu ajang bela diri yang ramai digemari saat ini.

Sejumlah bintang tersohor diketahui lahir dari ajang UFC. Di antaranya, ada Khabib Nurmagomedov hingga Conor McGregor.

Khabib Nurmagomedov

1. Ilmu Bela Diri Pencak Silat Dilarang di UFC

Mix martial arts (MMA) menjadi kompetisi bela diri bergengsi di dunia saat ini. MMA ramai digemari karena aliran bela diri dari berbagai negara bisa digunakan di arena pertarungan ini.

Salah satu ajang MMA yang ramai digemari adalah Ultimate Fighting Championship (UFC). Namun ternyata, UFC melarang keras penggunaan bela diri asli Indonesia, pencak silat, di ajang ini.

Alhasil, tak ada satu pun atlet yang pernah menerapkan ilmu pencak silat di oktagon. Aliran bela diri yang paling sering digunakan adalah gulat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pencak Silat MMA Sport Lain UFC
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/469/3153706/alexa_grasso-jtiI_large.jpg
5 Petarung Top MMA Paling Cantik, Nomor 1 Model Tersohor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/43/3152935/simak_kisah_tak_biasa_supermodel_cantik_gloria_de_paula-ehyv_large.jpg
Kisah Tak Biasa Supermodel Cantik Gloria de Paula yang Banting Setir Jadi Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/43/3146770/yoo_joo_sang-PTUR_large.jpg
Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/43/3146036/petarung_indonesia_jeka_saragih_takluk_dalam_28_detik_gara_gara_ko_brutal_di_ufc_316-jnyg_large.jpg
Kisah Miris Jeka Saragih, Pegulat Indonesia yang Langsung KO secara Brutal dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement