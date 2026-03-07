Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Segini Gaji dan Bayaran Petarung Indonesia Jeka Saragih di UFC

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |04:42 WIB
Segini Gaji dan Bayaran Petarung Indonesia Jeka Saragih di UFC
Gaji dan bayaran petarung Indoensia Jeka Saragih di UFC menarik perhatian (Foto: Instagram/@jekasaragih)
SEGINI gaji dan bayaran petarung Indonesia Jeka Saragih di UFC. Angkanya ternyata cukup bikin mencengangkan.

Perjuangan Jeka menembus UFC tidaklah mudah. Sebelum main di ajang tarung yang membesarkan nama Conor McGregor tersebut, ia harus melewati pertarungan Road to UFC. 

Jeka Saragih

Jeka berhasil menaklukan petarung asal Korea Selatan dengan KO pada laga semifinal. Namun, di laga final petarung berusia 30 tahun itu harus kalah dari Anshul Jubli dari India. 

1. Gaji dan Bayaran Jeka Saragih di UFC

Walau kalah, Jeka tetap mendapat kontrak untuk tampil di UFC. Ia melakoni debut pada November 2023 dan langsung menang KO atas Lucas Alexander.

Kemenangan itu membuatnya berhak membawa pulang hadiah uang senilai USD35 ribu (setara Rp592 juta). Angka itu belum termasuk dengan bonus sebesar USD50 ribu (setara Rp846 juta).

Jika ditotal-total, petarung berjuluk Si Tendangan Maut itu membawa pulang hadiah uang senilai Rp1,3 miliar (sebelum dipotong pajak) dari penampilan debutnya di UFC. Jumlah tersebut tentu cukup besar.

 

Telusuri berita Sport lainnya
