Kisah Conor McGregor, Petarung Kontroversial yang Siap Comeback di UFC 330

KISAH Conor McGregor, petarung kontroversial yang siap comeback di UFC 330 menarik untuk dibahas. Ya, Setelah hampir lima tahun menepi dari beringasnya ring Oktagon, sang megabintang UFC itu akhirnya mengonfirmasi kepulangannya.

Perjalanan panjang The Notorious –julukan McGregor– sejak terakhir kali bertarung memang penuh liku, mulai dari cedera patah jari kaki yang membatalkan duelnya dengan Michael Chandler pada 2024, hingga sanksi larangan bertanding selama 18 bulan akibat masalah tes obat-obatan. Kini, dengan berakhirnya masa hukuman tersebut pekan lalu, pria Irlandia berusia 37 tahun ini siap kembali mengguncang dunia MMA.

Selama masa vakumnya, McGregor tidak pernah benar-benar hilang dari radar publik. Ia tetap menjadi pusat perhatian lewat berbagai kontroversi hukum hingga ambisi politiknya yang mengejutkan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Irlandia.

Namun, jiwa petarungnya terbukti belum padam. Jurnalis veteran Ariel Helwani mengungkapkan bahwa McGregor dijadwalkan menjadi bintang utama dalam ajang UFC 330 yang akan digelar di Las Vegas pada 11 Juli 2026 mendatang.

1. Pesan Emosional di Media Sosial

Tak lama setelah laporan Helwani mencuat, McGregor langsung memberikan konfirmasi melalui akun Instagram pribadinya. Dengan gaya khasnya yang penuh percaya diri, ia menyapa para penggemar setianya dan menjanjikan sebuah pertunjukan luar biasa.

"Rumor itu benar, Mr. Confidence kembali untuk menyelamatkan dunia pertarungan lagi! Hubungi nenekmu! Nanny, kita berhasil!" tulis McGregor dalam unggahan tersebut, dikutip Jumat (27/3/2026).

McGregor menyatakan ia sangat antusias untuk kembali bersaing di level tertinggi UFC. Ia bahkan menjanjikan sebuah keajaiban saat ia menginjakkan kaki lagi di dalam sangkar oktagon.

Conor McGregor. thenotoriousmma

Bagi McGregor, laga comeback ini akan terasa mudah meski ia sudah lama tidak merasakan atmosfer kompetisi resmi.

"Saksikan keajaiban saat saya bertarung. Saya sangat bersemangat! Saya terlahir siap," tambahnya.