Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bukan Max Holloway, Ini Petarung yang Sebenarnya Diincar Conor McGregor untuk Comeback di UFC

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |00:10 WIB
Bukan Max Holloway, Ini Petarung yang Sebenarnya Diincar Conor McGregor untuk Comeback di UFC
Petarung UFC, Conor McGregor. (Foto: Instagram/thenotoriousmma)
A
A
A

PETARUNG asal Irlandia, Conor McGregor bersiap kembali menggoncang oktagon UFC dalam laga rematch yang sangat dinantikan melawan Max Holloway. Namun, sebuah fakta menarik diungkap oleh sang manajer; ternyata Holloway bukanlah pilihan utama untuk mendampingi kembalinya sang petarung UFC tersebut.

Sebelumnya, McGregor dijadwalkan bertarung melawan Michael Chandler pada Juni 2024 setelah keduanya menjadi pelatih di ajang The Ultimate Fighter musim ke-31. Sayangnya, cedera patah jari kaki yang dialami McGregor memaksa duel tersebut batal hanya beberapa minggu sebelum hari-H.

Kini, laga comeback McGregor dipastikan akan menjadi salah satu suguhan utama di UFC 329 yang digelar di Nevada, pada Minggu 12 Juli 2026. Pertarungan ini akan meramaikan  duel kelas ringan antara Paddy 'The Baddy' Pimblett melawan Benoit Saint-Denis, serta laga kelas berat antara prospek cerah Gable Steveson menghadapi Elisha Ellison.

1. Alasan Sepakat Lawan Holloway

Berbicara kepada MMAJunkie, di sela-sela acara tinju antara Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven di Giza, Mesir, manajer McGregor, Audie Attar, membeberkan alasan di balik pemilihan Max Holloway sebagai lawan.

Menurut Attar, sejarah masa lalu di antara kedua petarung menjadi bumbu utama. McGregor tercatat pernah mengalahkan Holloway saat keduanya masih bersaing di kelas bulu (featherweight), dan Holloway tentu mengusung misi balas dendam.

Conor McGregor. thenotoriousmma
Conor McGregor. thenotoriousmma

"Kami tahu kami punya satu kemenangan atas Max, dan dia ingin membalasnya. Kami tahu Max adalah petarung sejati yang selalu siap memberikan pertunjukan luar biasa. Kami merasa ini adalah duel yang tepat," ujar Attar, melansir dari Give Me Sport, Rabu (27/5/2026).

Lebih lanjut, Attar menjelaskan keputusan menggelar laga ini di kelas welter (170 pon) adalah pilihan yang paling logis mengingat McGregor sudah cukup lama absen dari kompetisi resmi. Holloway pun tanpa ragu langsung menerima tantangan untuk naik ke kelas tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/43/3218442/khamzat_chimaev-SuLa_large.jpg
Misteri Kekalahan Khamzat Chimaev di UFC 328: sang Kakak Bongkar Fakta Mengerikan di Balik Bobot Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/43/3208894/conor_mcgregor-ZNWq_large.jpg
Kisah Conor McGregor, Petarung Kontroversial yang Siap Comeback di UFC 330
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/43/3205398/gaji_dan_bayaran_petarung_indoensia_jeka_saragih_di_ufc_menarik_perhatian-nrJK_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Petarung Indonesia Jeka Saragih di UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/43/3200603/khabib_nurmagomedov-VRn2_large.jpg
Mengapa Ilmu Bela Diri Pencak Silat Dilarang Keras di UFC? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement