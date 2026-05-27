Bukan Max Holloway, Ini Petarung yang Sebenarnya Diincar Conor McGregor untuk Comeback di UFC

PETARUNG asal Irlandia, Conor McGregor bersiap kembali menggoncang oktagon UFC dalam laga rematch yang sangat dinantikan melawan Max Holloway. Namun, sebuah fakta menarik diungkap oleh sang manajer; ternyata Holloway bukanlah pilihan utama untuk mendampingi kembalinya sang petarung UFC tersebut.

Sebelumnya, McGregor dijadwalkan bertarung melawan Michael Chandler pada Juni 2024 setelah keduanya menjadi pelatih di ajang The Ultimate Fighter musim ke-31. Sayangnya, cedera patah jari kaki yang dialami McGregor memaksa duel tersebut batal hanya beberapa minggu sebelum hari-H.

Kini, laga comeback McGregor dipastikan akan menjadi salah satu suguhan utama di UFC 329 yang digelar di Nevada, pada Minggu 12 Juli 2026. Pertarungan ini akan meramaikan duel kelas ringan antara Paddy 'The Baddy' Pimblett melawan Benoit Saint-Denis, serta laga kelas berat antara prospek cerah Gable Steveson menghadapi Elisha Ellison.

1. Alasan Sepakat Lawan Holloway

Berbicara kepada MMAJunkie, di sela-sela acara tinju antara Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven di Giza, Mesir, manajer McGregor, Audie Attar, membeberkan alasan di balik pemilihan Max Holloway sebagai lawan.

Menurut Attar, sejarah masa lalu di antara kedua petarung menjadi bumbu utama. McGregor tercatat pernah mengalahkan Holloway saat keduanya masih bersaing di kelas bulu (featherweight), dan Holloway tentu mengusung misi balas dendam.

"Kami tahu kami punya satu kemenangan atas Max, dan dia ingin membalasnya. Kami tahu Max adalah petarung sejati yang selalu siap memberikan pertunjukan luar biasa. Kami merasa ini adalah duel yang tepat," ujar Attar, melansir dari Give Me Sport, Rabu (27/5/2026).

Lebih lanjut, Attar menjelaskan keputusan menggelar laga ini di kelas welter (170 pon) adalah pilihan yang paling logis mengingat McGregor sudah cukup lama absen dari kompetisi resmi. Holloway pun tanpa ragu langsung menerima tantangan untuk naik ke kelas tersebut.