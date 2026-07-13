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Telat Panas, Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Takluk 1-3 dari China di AVC U-18 Championship 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |08:12 WIB
Telat Panas, Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Takluk 1-3 dari China di AVC U-18 Championship 2026
Timnas Voli Putra Indonesia U-18 mengawali AVC U-18 Championship 2026 dengan kekalahan 1-3 (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
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HAIKOU – Timnas Voli Putra Indonesia U-18 takluk 1-3 dari Timnas Voli Putra China U-18 di ajang AVC U-18 Championship 2026. Pelatih Odyk Hermanto beralasan, anak asuhnya telat panas!

Perjuangan Timnas Voli Putra Indonesia U-18 harus diawali dengan kekalahan 25-23, 26-24, 21-25, dan 25-20. Duel tersebut digelar di Haikou Wuyuanhe Gymnasium, Haikou, China, Minggu 12 Juli 2026.

1. Telat

Ilustrasi voli Istimewa

Odyk mengatakan, tim asuhannya sudah berusaha menampilkan performa terbaik. Namun, ia mengakui ada sisi dari Timnas Voli Putra Indonesia U-18 yang harus segera dibenahi.

"Anak-anak sudah bermain bagus hanya saja mereka telat untuk adaptasi di awal pertandingan,” tutur Odyk dalam keterangan resminya, Senin (13/7/2026).

“Kami masih lemah di posisi blok yang mana pemain tuan rumah dengan postur dan jangkauan yg lebih tinggi dan posisi bertahan anak-anak juga kurang rapat," sambung sang pelatih.

"Untuk pertandingan ke depan, kami fokus evaluasi antisipasi blok dan pola bertahan untuk counter attack lebih matang," tegasnya.

 

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