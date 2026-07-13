Telat Panas, Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Takluk 1-3 dari China di AVC U-18 Championship 2026

HAIKOU – Timnas Voli Putra Indonesia U-18 takluk 1-3 dari Timnas Voli Putra China U-18 di ajang AVC U-18 Championship 2026. Pelatih Odyk Hermanto beralasan, anak asuhnya telat panas!

Perjuangan Timnas Voli Putra Indonesia U-18 harus diawali dengan kekalahan 25-23, 26-24, 21-25, dan 25-20. Duel tersebut digelar di Haikou Wuyuanhe Gymnasium, Haikou, China, Minggu 12 Juli 2026.

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Odyk mengatakan, tim asuhannya sudah berusaha menampilkan performa terbaik. Namun, ia mengakui ada sisi dari Timnas Voli Putra Indonesia U-18 yang harus segera dibenahi.

"Anak-anak sudah bermain bagus hanya saja mereka telat untuk adaptasi di awal pertandingan,” tutur Odyk dalam keterangan resminya, Senin (13/7/2026).

“Kami masih lemah di posisi blok yang mana pemain tuan rumah dengan postur dan jangkauan yg lebih tinggi dan posisi bertahan anak-anak juga kurang rapat," sambung sang pelatih.

"Untuk pertandingan ke depan, kami fokus evaluasi antisipasi blok dan pola bertahan untuk counter attack lebih matang," tegasnya.