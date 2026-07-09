PBVSI Harap Megawati Hangestri Hadir di Laga Timnas Voli Putri Indonesia vs Korea Selatan

PBVSI berharap Megawati Hangestri bisa hadir di laga Timnas Voli Putri Indonesia vs Timnas Voli Putri Korea Selatan (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)

BOGOR – Wakil Kabid Binpres PBVSI, Loudry Maspaitella, senang mengetahui Megawati Hangestri Pertiwi akan menghadiri laga Timnas Voli Putri Indonesia vs Timnas Voli Putri Korea Selatan. Andai tidak bermain, ia berharap Megatron datang sebagai penonton.

PBVSI mendapat undangan untuk beruji coba dari Federasi Voli Korea Selatan (KOVO). Ajang tersebut akan berlangsung di Jecheon, pada 23, 25, dan 26 Juli 2026.

1. Penonton

Megawati sendiri sudah berada di Korea Selatan untuk memulai masa persiapan bersama Hyundai Hillstate. Karena itu, ada kemungkinan pevoli asal Jember tersebut menonton laga uji coba.

"Mungkin-mungkin (Megawati akan menonton)," kata Loudry di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Pria berkacamata itu menyambut baik jika Megawati hadir meskipun sebagai penonton bukan pemain. Pasalnya, dukungannya pasti akan membakar semangat para pemain.