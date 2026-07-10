Bidik Tiket Empat Besar Asia, Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Bertolak ke AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026

Timnas Voli Putra Indonesia dan U-18 bakal tampil di AVC Boys dan SEA V League 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

JAKARTA - Timnas Voli Putra Indonesia U-18 dalam menatap ajang bergengsi AVC Boys U-18 Volleyball Championship 2026 di China. Didukung penuh oleh Pengurus Besar Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI), skuad Merah-Putih dibebani target tinggi untuk menembus posisi empat besar Asia.

Timnas Voli Putra Indonesia U-18 sudah bertolak ke Haikou, China pada Jumat (10/7/2026) dini hari WIB. AVC Boys U-18 Volleyball Championship akan berlangsung di Hainan, China, pada 12-18 Juli 2026.

Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia U-18, Odyk Hermanto mengatakan timnya sudah sangat siap tampil dalam AVC Volleyball Championship. Jadi, dia optimistis tim asuhannya dapat berbicara banyak dalam ajang tersebut nantinya.

“Pada awalnya kami dipersiapkan untuk menghadapi babak kualifikasi AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 di Malaysia. Di tengah jalan terjadi perubahan sehingga kami akhirnya mengubah strategi hingga akhirnya memastikan komposisi yang akan dibawa sesuai dengan kebutuhan kami," kata Odyk dalam keterangannya, dikutip Jumat (10/7/2026).

Timnas Voli Putra Indonesia. (Andri Bagus/Okezone)

"Tidak banyak perubahan yang kami lakukan karena mayoritas pemain yang ada sudah mengenal karakter satu sama lain,” tambahnya.