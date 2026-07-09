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Timnas Voli Putra Indonesia Tak Terbebani Target Juara SEA V Cup 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |18:08 WIB
Timnas Voli Putra Indonesia Tak Terbebani Target Juara SEA V Cup 2026
Timnas Voli Putra Indonesia tak merasa terbebani dengan target juara SEA V Cup 2026 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
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BOGOR – Timnas Voli Putra Indonesia tak merasa terbebani dengan target juara SEA V Cup 2026. Pelatih, Reidel Toiran mengatakan, ajang ini juga sekaligus persiapan menatap Asian Games.

Timnas Voli Putra Indonesia akan tampil dalam putaran pertama SEA V Cup 2026 di Filipina, pada 15-19 Juli. Sementara itu, putaran kedua berlangsung di Indonesia, pada 22-26 Juli 2026.

1. Tidak Terbebani

Timnas Voli Putra Indonesia. (Andri Bagus/Okezone)

Toiran mengatakan, timnya tidak terbebani target juara dalam ajang tersebut. SEA V Cup juga sebagai persiapan Timnas Voli Putra Indonesia untuk Asian Games 2026.

"‎Kalau target juara tetap target juara, cuma harus ya maksimalkan waktu untuk persiapan. Di Asian Games lebih besar ini (tantangannya)" ucap Toiran dalam konferensi pers, Kamis (8/7/2026).

Pria berusia 39 tahun tersebut mengatakan Timnas Voli Putra Indonesia semakin percaya diri untuk SEA V Cup. Pasalnya, timnya mendapatkan tambahan tenaga dengan kehadiran pemain senior, yakni Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Rakha Abhinaya.

 

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