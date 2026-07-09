BOGOR – Timnas Voli Putra Indonesia tak merasa terbebani dengan target juara SEA V Cup 2026. Pelatih, Reidel Toiran mengatakan, ajang ini juga sekaligus persiapan menatap Asian Games.
Timnas Voli Putra Indonesia akan tampil dalam putaran pertama SEA V Cup 2026 di Filipina, pada 15-19 Juli. Sementara itu, putaran kedua berlangsung di Indonesia, pada 22-26 Juli 2026.
Toiran mengatakan, timnya tidak terbebani target juara dalam ajang tersebut. SEA V Cup juga sebagai persiapan Timnas Voli Putra Indonesia untuk Asian Games 2026.
"Kalau target juara tetap target juara, cuma harus ya maksimalkan waktu untuk persiapan. Di Asian Games lebih besar ini (tantangannya)" ucap Toiran dalam konferensi pers, Kamis (8/7/2026).
Pria berusia 39 tahun tersebut mengatakan Timnas Voli Putra Indonesia semakin percaya diri untuk SEA V Cup. Pasalnya, timnya mendapatkan tambahan tenaga dengan kehadiran pemain senior, yakni Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Rakha Abhinaya.