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HOME SPORTS SPORT LAIN

Hadapi AVC Boys dan SEA V League 2026, PBVSI Resmi Lepas Dua Generasi Timnas Voli Putra Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |13:20 WIB
Hadapi AVC Boys dan SEA V League 2026, PBVSI Resmi Lepas Dua Generasi Timnas Voli Putra Indonesia
Timnas Voli Putra Indonesia dan U-18 bakal tampil di AVC Boys dan SEA V League 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
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BOGOR – Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) secara resmi melepas keberangkatan Timnas Voli Putra Indonesia dan tim muda putra U-18 untuk berlaga di kancah internasional. Prosesi pelepasan yang penuh khidmat tersebut dilangsungkan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Kamis (9/7/2026).

Timnas Voli Putra Indonesia senior akan tampil dalam seri pertama SEA V League 2026 di Filipina, pada 15-19 Juli 2026. Sementara itu, seri kedua berlangsung di Indonesia, pada 22-26 Juli 2026.

Kalau Timnas Voli Putra Indonesia U-18, akan tampil dalam AVC Boys 2026. Ajang tersebut akan berlangsung di Hainan China, pada 12-18 Juli 2026.

1. Matangkan Persiapan Lewat Pemusatan Latihan

Wakil Ketua Umum II PBVSI Djoko Sardono mengatakan persiapan kedua tim sudah cukup baik untuk tampil di ajang internasional. Tentunya diharapkan kedua tim dapat tampil semaksimal mungkin.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Andri Bagus/Okezone)
Timnas Voli Putra Indonesia. (Andri Bagus/Okezone)

"Mereka semua sudah melalui TC (Training Center), yang dari India, walaupun hanya empat hari (latihan), tapi Timnas Voli Putra Indonesia senior sudah siap semua," kata Djoko Sardono, dikutip Kamis (9/7/2026).

 

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