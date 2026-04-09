Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Jafar/Felisha Tumbang dari Pasangan Ranking 147 Dunia

NINGBO – Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Albertha Nathaniel Pasaribu, secara mengejutkan harus angkat koper lebih awal di babak 16 besar Badminton Asia Championships (BAC) 2026, Kamis (9/4/2026) pagi WIB. Menghadapi pasangan ranking 147 dunia asal Korea Selatan, Kim Jae Hyeon/Jang Ha Jeong, Jafar/Felisha kalah melalui pertarungan tiga gim dengan skor 21-23, 22-20, dan 10-21.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China, Jafar/Felisha sebenarnya memulai gim pertama dengan performa yang cukup meyakinkan. Pasangan nomor satu Pelatnas Cipayung ini sempat mendominasi jalannya laga hingga memimpin dengan skor 6-4 di menit-menit awal.

Jafar/Felisha pun berhasil mengamankan interval gim pertama lebih dulu dengan kedudukan 11-7. Namun, petaka muncul usai jeda, di mana fokus mereka mulai goyah hingga Kim/Jang mampu menyamakan kedudukan menjadi 14-14. Meski sempat mencapai game point 20-16, keunggulan tersebut gagal dikonversi menjadi kemenangan.

Secara dramatis, Kim/Jang sukses mencuri empat angka beruntun untuk memaksakan deuce 20-20. Pasangan Korea Selatan tersebut justru tampil lebih tenang di poin kritis dan berhasil membungkam Jafar/Felisha pada gim pertama dengan skor tipis 23-21.

Memasuki gim kedua, Jafar/Felisha kembali mengalami kesulitan di awal laga hingga tertinggal cukup jauh 2-7. Meski perlahan mampu bangkit dan menyamakan skor menjadi 9-9, mereka tetap harus mengakui keunggulan Kim/Jang pada interval gim kedua dengan skor 9-11.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

Alih-alih bangkit usai jeda, Jafar/Felisha sempat tertinggal kian jauh 10-15 sebelum akhirnya terlibat aksi kejar-kejaran angka yang menegangkan hingga skor kembali imbang 20-20. Pada momen krusial ini, Jafar/Felisha tampil lebih berani dan sukses merebut gim kedua dengan skor 22-20.

Sayangnya, performa menjanjikan di akhir gim kedua tidak berlanjut ke gim ketiga. Jafar/Felisha kembali memulai permainan dengan lambat dan harus tertinggal 2-6 dari pasangan Korea Selatan yang tampil semakin percaya diri.