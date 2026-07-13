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Kisah Manis Veda Ega Pratama, Sukses Salip Hakim Danish di Klasemen Moto3 2026 Berkat Hasil GP Jerman!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |02:01 WIB
Kisah Manis Veda Ega Pratama, Sukses Salip Hakim Danish di Klasemen Moto3 2026 Berkat Hasil GP Jerman!
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
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SACHSENRING – Rider muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses menyuguhkan aksi memukau dengan finis di peringkat kedelapan pada seri Moto3 Jerman 2026. Perjuangan sengit yang dilakoni oleh pembalap andalan Honda Team Asia ini berlangsung di lintasan legendaris Sirkuit Sachsenring, Minggu 12 Juli 2026 sore WIB.

Hebatnya berkat tambahan poin dari Sirkuit Sachsenring ini membuat pundi-pundi poin Veda Ega kini menyentuh angka 90. Hasil tersebut sukses mendongkrak posisinya ke peringkat keenam pada klasemen sementara pembalap Moto3 2026, sekaligus menggeser rivalnya, Hakim Danish (Malaysia), yang turun ke posisi tujuh dengan 86 poin.

1. Sengitnya Balapan

Pembalap asal Indonesia itu memulai balapan dari posisi ke-13. Tentu Veda harus bekerja keras untuk memperbaiki posisi.

Veda terus berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam balapan tersebut. Memasuki lap kedelapan Veda berhasil merangsek ke posisi ke-11.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Semangat Veda semakin berlipat ganda untuk terus memperbaiki. Kini Veda berhasil merangsek ke posisi kedelapan pada lap kesepuluh.

Veda berjuang keras agar dapat merangsek kembali ke posisi di depannya. Namun, posisi malah melorot ke peringkat sembilan pada lap ke-11.

 

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