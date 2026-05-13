Hasil Thailand Open 2026: Moh Zaki Ubaidillah dan Jafar/Felisha Kompak Menang

BANGKOK – Hasil Thailand Open 2026 untuk tiga wakil Indonesia sudah diketahui. Moh Zaki Ubaidillah dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil meraih kemenangan. Sementara, Prahdiska Bagas Shujiwo kandas.

Tiga laga tersebut berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Rabu (13/5/2026). Ubed mengalahkan Panitchaphon Teeraratsakul 21-10 dan 21-18. Sementara, Jafar/Felisha mengalahkan Ratchaphol Makkasasithorn/Nattamon Laisuan.

Sejak awal pertandingan, Ubed langsung bermain trengginas. Tak butuh waktu lama, Ubed sukses mengalahkan Panitchaphon dengan skor meyakinkan 21-10 dan 21-18.

Pada pertandingan lainnya, Jafar/Felisha menang dua gim langsung 21-13 dan 21-7. Hasil ini membawa mereka menembus babak 16 besar Thailand Open 2026.