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Bantai Oman 127-6, Timnas Basket Putri Indonesia U-18 Langsung Alihkan Fokus ke Thailand di FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |21:32 WIB
Bantai Oman 127-6, Timnas Basket Putri Indonesia U-18 Langsung Alihkan Fokus ke Thailand di FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026
Timnas Basket Putri Indonesia U-18 di FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)
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BANGKOK – Tim Nasional (Timnas) Basket Putri Indonesia U-18 sukses menorehkan hasil fantastis pada laga pembuka Grup A FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026 Division B. Skuad Garuda Pertiwi tampil sangat dominan dan berhasil menggulung tim nasional Oman dengan skor yang sangat mencolok, yakni 127-6, di Nimibutr Stadium, Bangkok, Senin (13/7/2026) malam WIB.

Pelatih Timnas Basket Putri Indonesia U-18 Fredy ingatkan pemain untuk tidak besar kepala dengan kemenangan tersebut. Pertandingan itu baru permulaan di ajang ini karena masih ada pertandingan lainnya menunggu.

“Semua pemain bermain dengan baik dari awal pertandingan sampai akhir. Para pemain melakukan defense dan permainan cepat dengan konsisten dari awal sampai akhir,” kata Fredy dalam keterangannya, dikutip Senin (13/7/2026).

1. Catatan Evaluasi

Meski anak asuhnya menang dengan selisih poin yang sangat masif, tim pelatih menegaskan tidak akan cepat berpuas diri. Evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan guna membenahi segala kekurangan yang masih terlihat sepanjang kuarter pertandingan berjalan.

Fredy mengatakan timnya tetap akan melakukan sejumlah evaluasi meskipun bermain menang besar. Menurutnya masih ada kelemahan dalam penampilan Timnas Basket Putri Indonesia U-18.

Timnas Basket Putri Indonesia U-18 di FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026. (Foto: official_timnasbasket)
Timnas Basket Putri Indonesia U-18 di FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026. (Foto: official_timnasbasket)

“Tentunya kita akan selalu ingatkan apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan tim kita. Kami memastikan anak-anak bermain dengan determinasi tinggi agar kita dapat konsisten menjaga kita tampil di potensi tim kita,” sambung Fredy.

 

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