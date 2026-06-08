Campus League 2026 - Basketball The Nationals Resmi Dimulai, Perjalanan Menuju Perebutan Takhta Tertinggi

Campus League 2026 resmi dimulai dengan mempertemukan tim-tim terbaik dari lima kota (Foto: Campus League)

CAMPUS League 2026 - Basketball The Nationals Season 1 resmi bergulir di Basketball Court Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, 7-13 Juni. Fase puncak ini mempertemukan wakil terbaik dari lima regional yakni Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta untuk memperebutkan takhta tertinggi tim kampus di Indonesia.

Opening ceremony Campus League 2026 - Basketball The Nationals Season 1 berlangsung meriah dengan dihadiri oleh CEO Campus League - Ryan Gozali, Associate Vice President of Student Development, Alumni & Corporate Relation UPH - Dr. Andry M. Panjaitan, Wakil Ketua DPD PERBASI Banten - Tikky Suwantikno, Vice Rector for Student Affairs Universitas Bina Nusantara (BINUS) - Prof. Dr. Ir. Yohannes Kurniawan. Tak lupa, atlet dan ofisial tim yang berlaga di fase The Nationals, turut hadir.

1. Penampilan Terbaik

Ryan Gozali mengatakan, fase The Nationals bakal menjadi ajang pembuktian dari tim terbaik Campus League Basketball Season 1, yang sukses menjadi juara maupun runner-up di masing-masing regional. Sesuai dengan tagline Campus League #GreatnessStarsHere, ia berharap setiap tim yang bertanding dapat menunjukkan semangat sportivitas dan penampilan terbaiknya.

“Hari ini hari yang sangat spesial karena The Nationals pertama, kalian jadi sejarah dari perjalanan panjang Campus League. Kami terinspirasi dengan liga kampus dari negara-negara maju di mana olahraga kampus bisa jadi kebanggaan untuk banyak orang," kata Ryan, dikutip Senin (8/6/2026).

"Kami berharap banyak talenta baru yang muncul, jadi tunjukkan level tertinggi kalian. Semoga ini awal dari mimpi besar kami,” tambahnya.

Sementara itu, Dr. Andry M. Panjaitan berharap rangkaian kompetisi yang berlangsung selama satu pekan berjalan lancar. Pihaknya pun memastikan akan mendukung penuh setiap program untuk memajukan olahraga kampus seperti Campus League.

“Kami bersyukur dan bangga menyambut rekan-rekan student-athlete, kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, aman dan nyaman. Kami tidak sekedar mencari kemenangan, tapi juga agar bisa bergandengan tangan. Kami berharap dalam perjalanannya kompetisi ini bisa menjadikan kita untuk terus berkembang, maju dan saling terkoneksi,” ucap Dr. Andry.

Dukungan penuh UPH terhadap penyelenggaraan Campus League juga diamini Tikky Suwantikno. Ia pun menyambut antusias Campus League yang sudah memasuki tahapan nasional.

“Saya mewakili DPD PERBASI Banten mengucapkan terima kasih pada Campus League yang sudah menempatkan Banten sebagai tempat pertama final The Nationals, ini merupakan suatu kebanggaan buat kami. Bola basket sekarang menuju tempat yang lebih tinggi dan kerjasama kita sangat diperlukan untuk mengembangkan basket di Banten," ucap Tikky.

2. Diikuti 10 Tim

"Kami berharap agar di season berikutnya, Campus League bisa menjangkau regional lain, sehingga perkembangan olahraga khususnya basket semakin merata,” tandasnya.

Sebatas informasi Campus League 2026 - Basketball The Nationals Season 1 mempertemukan 10 tim putra dan 8 putri terbaik dari lima regional yaitu Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta.

Salah satu keseruan di matchday pertama babak penyisihan Campus League 2026 - Basketball The Nationals Season 1 menyajikan pertandingan sarat gengsi yang merupakan re-match dari final regional Jakarta antara BINUS Jakarta selaku juara berhadapan dengan UPH Tangerang yang berstatus runner-up. UPH akhirnya bisa membalas kekalahan di final regional Jakarta dengan skor 61-51 ketika buzzer berbunyi.