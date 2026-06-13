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Tanpa Wakil Tuan Rumah, Final Campus League 2026 Siap Sajikan Duel Bergengsi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |06:49 WIB
Tanpa Wakil Tuan Rumah, Final Campus League 2026 Siap Sajikan Duel Bergengsi
Final Campus League 2026 siap menyajikan duel bergengsi (Foto: Campus League)
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KOMPETISI Campus League 2026 Basketball The Nationals fase akhir, Sabtu (13/6/2026). Ada empat empat tim sudah memastikan diri lolos ke final (putra-putri) setelah sebelumnya berjuang dari fase grup sejak 7 Juni 2026 di Basketball Court Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang.

Sebagai informasi, babak nasional Campus League season 1 mempertemukan 10 tim putra dan 8 tim putri dari 13 perguruan tinggi yang lolos dari fase regional. Fase regional berlangsung di Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Samarinda, dan Jakarta.

1. Dua Grup

Ilustrasi Basket istimewa

Dalam fase nasional, para peserta setiap kategorinya dibagi ke dalam dua grup. Untuk final four, setiap grup diwakilkan  juara dan runner-up grup.

Setelah persaingan ketat, delapan tim tersebut (empat putra dan empat putri) berhak tampil di babak semifinal. Fase itu sudah selesai berlangsung di tempat yang sama juga pada Jumat 12 Juni 2026.

Pada kategori putri, Soegijapranata Catholic University (SCU) sukses melangkah ke final. Kepastian itu setelah mengalahkan  Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan skor 67-23.

Dalam perebutan juara, SCU ditantang Universitas Surabaya (UBAYA) yang berhasil melaju ke babak puncak. Kepastian itu setelah mengalahkan tuan rumah UPH dengan skor akhir 81-50.

“Kami sudah pernah menghadapi mereka di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 2025. Saat itu, kami cukup beruntung bisa meraih kemenangan karena mereka sangat menyulitkan di sepanjang laga,” kata pelatih tim putri UBAYA, Wellyanto Pribadi.

“Jadi, menurut saya kali ini peluang menjadi juara bagi kedua tim 50-50 dan buat tim kami yang terpenting adalah perlu bermain lebih disiplin dan fokus dalam bertahan,” tambahnya.

 

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