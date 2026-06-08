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Campus League Gandeng UPH sebagai Mitra Resmi Terbaru

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |02:52 WIB
Campus League Gandeng UPH sebagai Mitra Resmi Terbaru
Campus League menggandeng UPH sebagai mitra resmi terbaru (Foto: Campus League)
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UNIVERSITAS Pelita Harapan (UPH) resmi menjadi mitra terbaru Campus League. Hal tersebut setelah kedua pihak menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Karawaci, Tangerang, Sabtu 6 Juni 2026.

Penandatanganan dilakukan oleh CEO Campus League Ryan Gozali dan Associate Vice President of Student Development, Alumni & Corporate Relations UPH, Dr. Andry M. Panjaitan. Ini menjadi kerja sama ketiga Campus League dengan perguruan tinggi.

1. Sejalan

Ilustrasi Basket istimewa

Sebelumnya, ajang tersebut menjalin kolaborasi dengan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Bagi Dr Andry, kolaborasi ini menjadi sebuah langkah maju yang sejalan dengan komitmen UPH dalam mengembangkan student-athlete.

"Ini adalah kesempatan pertama kami menandatangani MoU dalam bidang olahraga," ungkap Dr. Andry dalam keterangannya, dikutip Senin (8/6/2026).

"Campus League adalah secercah masa depan bagi olahraga Indonesia. Bagi kami, ini kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Campus League pasti punya database besar yang bisa dimanfaatkan untuk pelajaran, pengabdian, dan penelitian yang lebih bermakna,” imbuhnya.

Lebih jauh, sistem ini juga mendorong kampus untuk terus meningkatkan infrastruktur. Hal itu seperti lapangan yang layak, fasilitas yang memadai, dan venue yang ramah terhadap kamera siaran.

"Ini adalah hal yang baik. Semoga kita semua bisa memperoleh manfaatnya," tutup Dr. Andry.

 

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